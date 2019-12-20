親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

點名民進黨養十大肥貓 韓辦：苦哈哈的人民看得下去？

權值股獲利了結賣壓出籠 台股終場下跌59點收11,959

火箭試射場設南田部落 未取得村民共識暫緩發射

2019-12-20 14:07中央社 台東縣20日電

台東達仁鄉南田部落安朔橋下神秘基地，證實為太空火箭試射場。聯合報記者尤聰光／攝影
台東達仁鄉南田部落安朔橋下神秘基地，證實為太空火箭試射場。聯合報記者尤聰光／攝影
分享
台東縣達仁鄉南田部落安朔橋附近綠色建築物，今天證實是晉陞太空科技公司的探測火箭試射場，原計畫這個月27日發射首枚太空探測火箭，不過村民不同意，將先暫緩。

距離核廢料最終處置場候選場址不遠處的南田海邊，最近蓋起綠色建築物，村民議論紛紛，不知道建築物的用途。

達仁鄉南田村部落會議日前通知鄉公所和村民，將在今日召開部落會議，邀請「晉陞太空科技公司」說明探測火箭發射，大家才知道這綠色建築是晉陞太空科技公司探測火箭試射場。

晉陞太空科技董事長、前國家太空中心資深研究員兼系統工程組長、探空火箭計畫主持人陳彥升在簡報中表示，這次試射的火箭高10公尺，寬1.5公尺，起飛重量3噸，試射高度超過200公里，預計在27日清晨6時發射升空。

他強調，火箭發射以商用衛星及科學儀器為主，絕對不會是任何軍事的用途，火箭絕對安全又環保，不會對南田當地造成破壞，更能帶動當地相關產業發展，如果南田村民接受，基地將會是公司常態試射場。

陳彥升表示，台灣高空電離層特殊，屬於亞熱帶近赤道，電離層活動度高，所以公司執行國家太空中心科學實驗計畫，將攜帶科學儀器的火箭發射至太空進行量測。

達仁鄉長陳新輝表示，當初業者在建造基地時並未通知鄉公所，附近的村民也很恐慌，直到日前南田部落會議發文給鄉公所說今天要召開部落會議，他才知道這神秘綠建築是火箭發射場，他今天因鄉民代表會開會，無法參加業者的簡報，他不同意將火箭發射場設在南田部落，因此今天部落會議主席召開的只能算是說明會，不能算是部落會議。

今天上午參加部落會議的村民表示，在尚未完全取得部落同意前，不同意業者在這個月27日試射。晉陞太空科技公司表示，將和村民繼續溝通，在未取得同意前暫時停止發射。

火箭太空

延伸閱讀

台東神秘基地證實為太空探測火箭試射場 27日...

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台東神秘基地證實為太空探測火箭試射場 27日火箭首發

2019-12-20 10:39

頭城鎮長被羈押停職 宜蘭縣府派參議呂莉莉代理

2019-12-20 10:30

基隆開出8次頭彩 暖暖是福地

2019-12-19 23:26

校友捐款打造 海大玻璃書屋營業

2019-12-19 23:05

時力宜蘭挺陳歐珀 呂國華：本來就如此 還用講嗎？

2019-12-19 19:51

梨山花蓮飯店結盟拚觀光 破盤一晚3300飽覽山脈風光

2019-12-19 19:20

原民馬告、刺蔥入菜 花蓮吃得到有機港式年菜

2019-12-19 19:14

連任就職5周年民調 林右昌滿意度逼近八成再創新高

2019-12-19 17:31

基隆新任教育處長林祝里布達 林右昌：中央地方經驗豐

2019-12-19 16:52

蘇花改通車在即 客運轉運站預計明年8、9月完工

2019-12-19 16:49

台東縣6千餘公頃山坡土地解編 助於地方發展

2019-12-19 16:34

基隆上班族街頭快閃 連8年為街友送暖

2019-12-19 15:46

來宜蘭打卡玩文字遊戲 一拍照整首詩就在圖上

2019-12-19 14:19

影／羅東有跨年嗎？女鎮長給答案：就在夜市旁！

2019-12-19 12:42

影／田間冒出的最高耶誕樹 在宜蘭三星誕生了

2019-12-19 11:01

注意！舊南迴公路明年元旦實施區間測速 速限40公里

2019-12-19 10:05
看更多

熱門文章

苗栗「花卉造型小便斗」在日本爆紅 網友怕爆：不敢灌溉

2019-12-19 19:54

台東神秘基地證實為太空探測火箭試射場 27日火箭首發

2019-12-20 10:39

南迴公路台東段新線將通車 屏東段拓寬還要再等10年

2019-12-19 18:22

影／掃地機器人離家出走 民眾PO文協尋終於平安返家

2019-12-19 17:09

溪頭救人的紫衣天使找到了 原來是南投醫院護理師

2019-12-19 16:52

高雄港邊真有摩天輪！JETS嘉年華40項遊戲設施來了

2019-12-20 07:34

捷運綠線延伸大溪 全線高架

2019-12-19 23:41

報乎你知！12月21日台南市耶誕跨年活動將交管

2019-12-19 17:32

抒解金門航線缺口 縣府找百麗航運加開台金線

2019-12-19 19:46

3D夜光彩繪「時光森林」 點亮興大頂橋仔新公地

2019-12-19 15:21

民進黨嘉縣黨部主委林沐惠辭職 大林鎮代張伊芊代理

2019-12-19 16:09

重大外傷照護評鑑過關 大千成苗栗首家重度急救醫院

2019-12-19 15:50

連任就職5周年民調 林右昌滿意度逼近八成再創新高

2019-12-19 17:31

苗栗縣公告地價微漲0.8％ 地王頭份市蟬聯

2019-12-20 09:10

梨山花蓮飯店結盟拚觀光 破盤一晚3300飽覽山脈風光

2019-12-19 19:20

捷運綠線延伸大溪 讓大溪公共運輸更便利完整

2019-12-19 17:03

蘇花改通車在即 客運轉運站預計明年8、9月完工

2019-12-19 16:49

基隆新任教育處長林祝里布達 林右昌：中央地方經驗豐

2019-12-19 16:52

影／彰化火車站 人車常一團亂 公所元旦前整頓動線

2019-12-19 20:41

台東縣6千餘公頃山坡土地解編 助於地方發展

2019-12-19 16:34

2020台灣燈會未開幕 副燈區燈組竟慘遭破壞

2019-12-19 19:22

老公遞補入議會「變同事」 議員老婆笑：我們也同床

2019-12-20 11:10

頭城鎮長被羈押停職 宜蘭縣府派參議呂莉莉代理

2019-12-20 10:30

冬至祭祖前的大禮 陳玉珍幫陽翟陳氏要回管制區祖墳

2019-12-19 17:13

台南工策會遭爆要20名員工遞辭呈 黃偉哲：非市府本意

2019-12-20 11:23

霧峰林家私塾蓉鏡齋 九二一災後今重建完成

2019-12-19 18:37

嘉市推「旅行玩嘉」APP 歲末還有8元促銷活動

2019-12-19 23:06

基隆上班族街頭快閃 連8年為街友送暖

2019-12-19 15:46

台南應大藝術學院前院長張龍雲過世 捐贈珍藏書籍樂譜

2019-12-19 17:51

行經台南山區注意！ 玉井再增設固定測速照相機

2019-12-20 10:21

嘉義市北棟市政大樓 規畫建14層樓

2019-12-19 17:12

綠批韓辦21日動員外縣市韓粉 潘恒旭：綠才是政治動員

2019-12-19 20:40

澎湖林投公園涼亭坍塌 國防研究院2學員受傷

2019-12-19 20:13

板橋文化路公車專用道啟用疑慮 交通局長釋疑

2019-12-19 16:01

二林鎮「農民直銷站」吃得安心 小農自行定價可溯源

2019-12-20 07:25

影／高市王齡嬌下戰帖 邱議瑩派助理用客家話回覆消遣

2019-12-19 19:24

北市選情升溫 韓國瑜12月至少3場造勢

2019-12-19 19:21

影／先睹為快！彰化月影燈季冬至登場 八卦山亮起來

2019-12-20 09:03

已逝父親是共同作者 他完成「新化的老行業與老店家」

2019-12-19 16:26

九讚頭車站活化 未來將有藝文活動、市集

2019-12-19 15:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top