火箭試射場設南田部落 未取得村民共識暫緩發射

台東達仁鄉南田部落安朔橋下神秘基地，證實為太空火箭試射場。聯合報記者尤聰光／攝影 分享 facebook 台東縣達仁鄉南田部落安朔橋附近綠色建築物，今天證實是晉陞太空科技公司的探測火箭試射場，原計畫這個月27日發射首枚太空探測火箭，不過村民不同意，將先暫緩。

距離核廢料最終處置場候選場址不遠處的南田海邊，最近蓋起綠色建築物，村民議論紛紛，不知道建築物的用途。

達仁鄉南田村部落會議日前通知鄉公所和村民，將在今日召開部落會議，邀請「晉陞太空科技公司」說明探測火箭發射，大家才知道這綠色建築是晉陞太空科技公司探測火箭試射場。

晉陞太空科技董事長、前國家太空中心資深研究員兼系統工程組長、探空火箭計畫主持人陳彥升在簡報中表示，這次試射的火箭高10公尺，寬1.5公尺，起飛重量3噸，試射高度超過200公里，預計在27日清晨6時發射升空。

他強調，火箭發射以商用衛星及科學儀器為主，絕對不會是任何軍事的用途，火箭絕對安全又環保，不會對南田當地造成破壞，更能帶動當地相關產業發展，如果南田村民接受，基地將會是公司常態試射場。

陳彥升表示，台灣高空電離層特殊，屬於亞熱帶近赤道，電離層活動度高，所以公司執行國家太空中心科學實驗計畫，將攜帶科學儀器的火箭發射至太空進行量測。

達仁鄉長陳新輝表示，當初業者在建造基地時並未通知鄉公所，附近的村民也很恐慌，直到日前南田部落會議發文給鄉公所說今天要召開部落會議，他才知道這神秘綠建築是火箭發射場，他今天因鄉民代表會開會，無法參加業者的簡報，他不同意將火箭發射場設在南田部落，因此今天部落會議主席召開的只能算是說明會，不能算是部落會議。

今天上午參加部落會議的村民表示，在尚未完全取得部落同意前，不同意業者在這個月27日試射。晉陞太空科技公司表示，將和村民繼續溝通，在未取得同意前暫時停止發射。