時力宜蘭挺陳歐珀 呂國華：本來就如此 還用講嗎？

時代力量宜蘭縣黨部今天宣布與民進黨區域立委候選人陳歐珀合作，簽立承諾書，將在這場立委選戰中跨黨力挺陳歐珀；對此，國民黨候選人呂國華回應，本來不就這樣嗎？時力在宜蘭沒有提名立委人選，支持陳歐珀很正常，這動作是多餘的。

時力宜蘭縣黨部強調在宜蘭開出第一槍，全台第一個正式以黨部名義跟民進黨區域立委展開的選戰合作，因陳歐珀支持時代力量推動的政策議題，大部分都有納入政見中，雙方的理念也比較契合，所以今天召開記者會公開簽立承諾書，宣布在區域立委選戰中支持陳歐珀。

對於大綠小綠聯手，呂國華說，時力在宜蘭沒有推出自己的立委候選人，支持陳歐珀本來就很正常，這還用得著說嗎？簽承諾書只是個動作而已，記者會也是多餘的。

呂國華表示，宜蘭6名候選人中除了藍白綠，大家也不能輕忽無黨籍孫博萮有8%的支持度，而這4人當中算是「3綠1藍」，柯文哲支持脫黨參選的黃定和，黃基本上也是綠的，現在只有他是「正藍軍」，相信只要團結一定能勝選，而且根據多次民調顯示，他支持度都領先民進黨對手。