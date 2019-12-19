梨山花蓮飯店結盟拚觀光 破盤一晚3300飽覽山脈風光

兩岸來往急凍，飯店業者推出破盤價，梨山賓館與花蓮麗軒飯店策略聯盟，結合拚觀光，一起推出高山輕旅行，一次行程賞三大山脈。花蓮、梨山每天有公車來往，業者推護眼高山輕旅行「山山相惜專案」連續兩晚，一晚3300還有超值贈品。

梨山到花蓮每天都有花蓮市公車往返，加上宜蘭、台中也有公車抵達梨山，這是業者首度結合花蓮一起推觀光，將為喜歡高山的遊客，帶來更方便的旅行體驗。

2020 台灣觀光主題「 脊梁山脈旅遊年」位在台灣梨山的地標旅館梨山賓館，結合花蓮當地的旅宿業者麗軒國際飯店，2020年上半年推出「山山相惜:花蓮專案」為山脈遊遊年暖身。只要連續兩天住宿，出示入住花蓮或梨山的旅店證明，即可用平日一晚3300元優惠價入住雙人房，另梨山賓館加碼首日兩人份晚餐，麗軒飯店除升等房間和歐舒丹備品外，另贈最夯的Gogoro一日免費騎乘服務和市值600元的花蓮新天堂樂園歡樂券。

梨山賓館副總經理林閔政指出，梨山是台灣高山的中心點，遊客可以從台中、宜蘭、花蓮三個方向前往梨山，高山上的景觀光適合護眼，尤其花蓮、梨山段，每天都有公車往返，沿途可以駐足停留欣賞太魯閣海岸山脈、大禹嶺、梨山中央山脈和武陵雪山山脈，一口氣飽覽山脈風光。

林閔政表示，梨山這幾年在政府積極協助推廣下，加上櫻花季和楓葉季帶來大量穩定觀光客，他發現很多人並不知道梨山的隔壁就是花蓮，交通都OK。配合觀光局明年山脈旅遊年重點推廣活動，和花蓮麗軒飯店合作推出山山相惜專案，尤其一次行程就可以欣賞到台灣三大山脈之美。