原民馬告、刺蔥入菜 花蓮吃得到有機港式年菜

花蓮理想大地度假飯店主打有機無毒年菜，由香港師傅李明曜研發多款美味料理，秉持健康養生餐飲理念，強調低油鹽、低糖份、高鈣和高纖維的新鮮飲食，搭配花蓮特有的馬告、刺蔥等食材。業者表示，這次重金禮聘香港師傅，除料理美味餐點外，也希望能傳承經驗，帶動花蓮餐飲產業。

李明曜指出，這次有提供2道外帶年菜單品，分別為「原民脆皮炸子雞」，脆皮雞是港式有名的菜色，採用自然環境放養山土雞，融合花蓮在地食材馬告、刺蔥醬料醃製一天時間，讓香料滲透進雞肉裡再烘烤，除了肉質鮮嫩Q彈，也跟一般港式味道不一樣，建議整隻雞最好是不要先切，才能保持多汁口感。

另一道「萬壽菊酒香蝦」將萬壽菊、羊奶頭及多項中藥材熬煮做醬汁，新鮮大蝦汆燙置入醬汁中冰鎮，佐酒調味，讓醬汁香味繚繞於口中。