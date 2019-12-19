原民馬告、刺蔥入菜 花蓮吃得到有機港式年菜
花蓮理想大地度假飯店主打有機無毒年菜，由香港師傅李明曜研發多款美味料理，秉持健康養生餐飲理念，強調低油鹽、低糖份、高鈣和高纖維的新鮮飲食，搭配花蓮特有的馬告、刺蔥等食材。業者表示，這次重金禮聘香港師傅，除料理美味餐點外，也希望能傳承經驗，帶動花蓮餐飲產業。
李明曜指出，這次有提供2道外帶年菜單品，分別為「原民脆皮炸子雞」，脆皮雞是港式有名的菜色，採用自然環境放養山土雞，融合花蓮在地食材馬告、刺蔥醬料醃製一天時間，讓香料滲透進雞肉裡再烘烤，除了肉質鮮嫩Q彈，也跟一般港式味道不一樣，建議整隻雞最好是不要先切，才能保持多汁口感。
另一道「萬壽菊酒香蝦」將萬壽菊、羊奶頭及多項中藥材熬煮做醬汁，新鮮大蝦汆燙置入醬汁中冰鎮，佐酒調味，讓醬汁香味繚繞於口中。
理想大地總經理特助王友梅說，最近炸子雞銷售很好，因為工法較費時，一天都只做幾隻雞而已，客人都說鍋氣很足，吃起來很入味，其他料理也都盡量使用花蓮的食材。這次請香港師傅來做年菜，除了料理食物給客人享用外，也希望能傳承經驗給在地廚師，帶動花蓮餐飲產業。2道限量養生外帶年菜，元旦正式開賣，截至1月24日止。
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