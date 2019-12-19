連任就職5周年民調 林右昌滿意度逼近八成再創新高

基隆市政府發布新聞稿指出，根據年代壹電視今天公布之施政滿意度調查，基隆市長林右昌個人滿意度達78.9%逼近八成，再創新高。林右昌表示，這要歸功於市府團隊的努力成果，他說，2019年是基隆市的「衝刺年」，也是「金鏟年」，許多建設計畫陸續啟動、發包或動工，明後年將逐步完工啟用，許多豐碩的成果也會展現在市民眼前。

林右昌感謝市民的肯定與鼓勵，讓滿意度再創新高，他分析，這有幾個關鍵原因，第一、他與市府團隊在上任之初，便有很清楚的藍圖與計畫，有節奏的扭轉城市的結構環境與競爭力，如從市港再生標竿計畫、山海城串聯計畫、大基隆歷史場景再現整合計畫，到下水道工程、示範道路計畫、通行環境改善工程等，甚至長年為基隆人詬病的田寮河、旭川河水質改善工程，都陸續在今年動工；交通運輸方面，第三條城際快捷公車1579也在今年上路帶給民眾很多的便利性，「這是我們短、中、長期的擘畫與努力，讓市民看見城市的轉變！」

林右昌指出，第二個因素，從年頭到年尾，不斷有好消息傳出，今年基隆港務公司以「大基隆歷史場景再現整合計畫」榮獲「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類特別獎；「正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫」榮獲2019國際景觀建築師協會景觀大賞社區營造類卓越獎；「基隆東岸廣場」也拿下「2019台灣建築獎」； 2019第七屆台灣景觀大獎基隆市也以「成功國小西側29號橋下環境美化與空間整建工程」等等，喜事連連。

林右昌說，第三，基隆市政府是全國各縣市局處首長穩定度第一名的團隊，上任到現在，除了人事、主計、政風等需要輪調的長官之外，他從沒有換過任何一位局處長，至於變動過的局處長，都是因為升官，因此，市府團隊執行效率佳，團隊默契佳，彼此都有極高的共識，「我們讓跨局處的合作變成一種文化」，向心力也比其他縣市強。

根據電視媒體的民調顯示，林右昌在施政表現上有高達71.19%的民眾感到滿意(29.6%非常滿意、49.3%還算滿意)，即便是泛藍的民眾也有高達65.6%感到滿意，刷新林右昌市長執政以來的新高紀錄。