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基隆新任教育處長林祝里布達 林右昌：中央地方經驗豐

2019-12-19 16:52聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市政府今天在市府禮堂舉行新任教育處長布達宣誓典禮，新任教育處長由原國立台灣科學教育館實驗組主任林祝里接任，市長林右昌期許新任林處長中央與地方歷練與經驗，在基隆教育卓越基礎，導入新資源、新能量往前推進。

林右昌首先感謝代理處長的副處長陳淑貞帶領教育處同仁，讓教育各項業務，穩定順利向前推動，表達由衷肯定與感謝之意。

林祝里畢業台北大學教育政策與管理研究所，婚後定居基隆超過20年，在88至100年曾服務基隆市政府教育處，當時擔任國教、社教等職科長，兼任家庭教育中心主任、督學等職，曾代理信義、成功國小校長，期間推動基隆市家庭教育中心法制化、校園更新計畫。

她先後擔任國教署國中小組科長、國立臺灣科學教育館實驗組主任，分別負責全國國中小課程與教學教育政策規畫執行、推動探究實作、跨域整合科學實作課程。 曾獲親子天下「教育創新100」及遠見、天下文化教育基金會「未來教育台灣100」奬肯定，奠定各縣市爭取補助全國科展及補助選手參與國際科展資源的基礎。

林右昌表示，林處長經歷中央及地方歷練，勇於接受不同職務挑戰，寬闊視野與多元能力，曾在市府教育處服務12年，對地方教育業務運作熟悉，和第一線教育團隊與夥伴合作，相信無縫接軌立即上手，帶入新資源、新能量，繼續往前推進。

林祝里以「一個人可以走得快，一群人可以走更遠」邀請大家，在各項卓越基礎，推動包括智慧教育、優質校園空間、照顧弱勢學生等多元教育事務，一起許基隆孩子美好未來，讓台灣教育從基隆亮起來。

她說，教育部目前推動12年國教新課綱，108課綱從這學年度逐年開始實施，強調「自發、互動、共好」，以歐盟國家的素養導向、團隊合作、解決問題的理念一致，符合國際趨勢，培養未來世界公民。她樂見把經驗帶回基隆，一起為基隆教育打拚、往前衝。

隆新任教育處長林祝里布達，林右昌：中央地方經驗豐。記者游明煌／攝影
隆新任教育處長林祝里布達，林右昌：中央地方經驗豐。記者游明煌／攝影
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基隆新任教育處長林祝里布達，林右昌：她中央地方經驗豐。記者游明煌／攝影
基隆新任教育處長林祝里布達，林右昌：她中央地方經驗豐。記者游明煌／攝影
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隆新任教育處長林祝里布達，林右昌：中央地方經驗豐。記者游明煌／攝影
隆新任教育處長林祝里布達，林右昌：中央地方經驗豐。記者游明煌／攝影
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基隆林右昌108課綱

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