蘇花改通車在即 客運轉運站預計明年8、9月完工
距離蘇花改全線通車僅剩下不到3周，花蓮縣政府計畫在花蓮火車站前的石頭公園興建「先期轉運站 」工程加速動工，估計明年8、9月完工，總經費約7100餘萬元；面積1.5公頃的花蓮客運將重畫為「客運轉運站」。花蓮縣府建設處表示，目前3家客運業者已於國聯一路石頭公園對面新光大樓租借場所，暫時作為乘客購票、搭乘使用。
由於花蓮火車站旁預定作為客運轉運站，因少數地主提出陳情，原計畫必須變更都市計畫，花蓮縣府建設處長鄧子榆出席內政部都委會小組會議，提送包括花蓮火車站「客運轉運站」都市計畫變更案、石頭公園臨時作為「先期轉運站」，以及福德段、四維段等4處轉運站都市計畫案。會議結果為花蓮火車站「客運轉運站」都市計畫變更案與石頭公園臨時「先期轉運站」兩案獲得通過。
先期轉運站基地東臨國聯一路佔地約3千多坪，完成後外觀與羅東轉運站相仿，提供國道客運及市區公車進入，步行約1分鐘即達花蓮火車站；蘇花改通車後，會有首都、台北及統聯等3家客運往返花蓮、台北，目前也暫時規畫國道客運路線，由北往南台九線、中央路、十六股大道、國興一街、國聯五路、國聯一路、國聯四路至花蓮先期轉運站。
針對「先期轉運站」施工期間遊客轉乘服務，建設處表示，目前3家客運業者已於國聯一路對面新光大樓租借場所，暫時作為乘客購票、搭乘使用。而客運轉運站預計於原站前花蓮客運處興建，縣府規畫1座轉運站及13處客運月台，預計明年完工後能成為旅客重要交通樞紐，北花交通更便利。
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