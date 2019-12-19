來宜蘭打卡玩文字遊戲 一拍照整首詩就在圖上

中興文創園區2019映像節今天登場，拍照打卡，不用再後製圖片，詩人林煥彰的作品「文定龜山島」整首詩句就卡在圖片上，真的是詩情畫意，圖為白天景色。圖／宜蘭縣政府提供 分享 facebook

「您是我出生時，一眼就看到的島；一座會移動的島。」可以想像，在宜蘭中興文創園區拍照打卡，不用再後製圖片，詩人林煥彰的作品「文定龜山島」整首詩句就卡在圖片上嗎？

是真的，中興文創園區2019映像節今天登場，以「從前、以前」為主題，打破空間與廠房的限制，民眾在中興文化創意園區的入園走道、水池倒影、建物牆面，都能欣賞到作品《詩的土地》，包括林煥彰、吳緯婷、曾貴麟等人創作與詩句，玩味文字，讓打卡很文青，名副其實的很「詩情畫意」。

「映像節」是宜蘭縣政府文化局在中興文化創意園區力推的品牌活動，今年不僅打造大型沉浸式互動展區，作品更緊扣在地故事與傳說。

台灣民謠大師陳明章今天到場，悠然唱著：「依依難捨，龜山永遠回頭看著心愛的噶瑪蘭…」，搭配沉浸式的大型立體投影作品《噶瑪蘭公主》，呈現天、島、海等光影場景，再現宜蘭淒美傳說，令人動容。

《老眼睛與手指》主題區以宜蘭的手路菜說故事，創作團隊造訪阿萬之家、渡小月，把宜蘭經典在地美食「棗餅、竿花、糕渣、鴨賞」等料理，用每秒300格的影像，讓觀者凝視。

另外，映像節有互動裝置《小石將軍》，只要透過手繪及掃描投影，就能動態重現及感應變化。

映像節將持續到明年2月2日，除周三休館，每天上午10點到晚上6點開放，映像節期間每個周末都有市集、工作坊等活動，演出節目有日本創作音樂人Yorie、知名歌手吳海文、獨立樂團安提朵拉、綠繡眼，以及蘭陽印象樂團、宜蘭青少年國樂團、悟遠劇坊等在地團隊。

相關詳情可至映像節臉書（https://www.facebook.com/FestivalofImagination/）或宜蘭中興文創園區（https://chccp.e-land.gov.tw/）官網查詢。