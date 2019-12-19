影／羅東有跨年嗎？女鎮長給答案：就在夜市旁！

「羅東今年有跨年嗎？」羅東鎮年度跨年，受到熱烈期待，有網友還急得上女鎮長吳秋齡的臉書留言詢問，吳秋齡今天給答案：「不但有！還首度邀請鼓鼓（呂思緯）到羅東跨年演唱！」並加碼說：「還會有１千份禮物相送！」

宜蘭是觀光縣，跨年演唱會愈辦愈盛大，主要分溪北的宜蘭市新月廣場，還有溪南的羅東跨年，其中，羅東鎮公所的「2020羅東跨年晚會」將在本月（12月）31日晚上7點起，一直嗨到元旦凌晨零時30分，地點就在羅東夜市旁的羅東中山公園。

鎮公所指出，今年晚會主持由超級模王大愷、與新生代藝人甜心主持格格搭檔擔綱，倒數演出將由全創作唱跳歌手「鼓鼓呂思緯」陪鎮民狂歡，撼動倒數。

剛發行最新創作專輯<蟲洞>的鼓鼓是第一次到羅東演出，有新專輯的歌曲，有6名舞者演出，在羅東跨年舞台給精彩、 給滿滿的誠意。

鼓鼓表示，這是首次到羅東跨年，「難得有機會可以帶著我的舞者們一起到羅東，演出結束後，想品嘗一下羅東夜市的龍鳳腿、三星蔥餅。」

另外，跨年演唱會壓軸時段，則祭出時下嘻哈天團玖壹壹師弟「臭屁嬰仔」，陪伴迎接嶄新的2020。

鎮公所表示，「2020羅東跨年晚會」邀請10組藝人、團體輪番上陣，有「87樂團」重磅來襲，嘻哈金童「BCW」，有最具代表創作大賞「爽樂團」，有迎接未來新世代女團「ALL-RANGE」，有創作才子「Any安偉」，有全能夢幻新女聲「林雨涵」，有樂壇實力男新聲「李狐」，有新世代唱作最佳組合「Xunday」等知名藝人，連續近6個小時的熱血沸騰演唱。

羅東鎮長吳秋齡今天邀請全國民眾來羅東歡度倒數跨年夜，並宣布希活動當晚11點將發放1千份禮物，送完為止。