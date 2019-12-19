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影／田間冒出的最高耶誕樹 在宜蘭三星誕生了

2019-12-19 11:01聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭的田間今天冒出一棵巨大耶誕樹，高度超過7層樓，用千條LED燈、10萬顆燈泡裝飾，三芒星造型，夜間試燈，璀燦絢麗。

這是三星鄉公所的傑作，耶誕樹就在三星中油加油站旁田裡，鄉長李志鏞說，這座耶誕樹有23.5公尺高，可說是2019全國最高的實體炫彩意象耶誕樹。

他表示，耶誕樹將在平安夜(12月24日)晚間6點正式點燈後，每晚6點到10點點亮，盼成為全國最亮最炫的觀光新地標，預計可持續到元宵節

耶誕樹周邊的田間將再撒種花種籽，營造花海美景，同時，點燈當晚會分送500份的耶誕老公公摺紙DIY。

鄉長李志鏞說，這座耶誕樹有23.5公尺高，將在平安夜(12月24日)晚間6點正式...
鄉長李志鏞說，這座耶誕樹有23.5公尺高，將在平安夜(12月24日)晚間6點正式點燈後，每晚6點到10點點亮，盼成為全國最亮最炫的觀光新地標，預計可持續到元宵節。記者羅建旺／攝影
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耶誕樹周邊的田間將再撒種花種籽，營造花海美景，同時，點燈當晚會分送500份的耶誕...
耶誕樹周邊的田間將再撒種花種籽，營造花海美景，同時，點燈當晚會分送500份的耶誕老公公摺紙DIY。記者羅建旺／攝影
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耶誕樹周邊的田間將再撒種花種籽，營造花海美景，同時，點燈當晚會分送500份的耶誕...
耶誕樹周邊的田間將再撒種花種籽，營造花海美景，同時，點燈當晚會分送500份的耶誕老公公摺紙DIY。記者羅建旺／攝影
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宜蘭的田間今天冒出一棵巨大耶誕樹，高度超過7層樓，用千條LED燈、10萬顆燈泡裝...
宜蘭的田間今天冒出一棵巨大耶誕樹，高度超過7層樓，用千條LED燈、10萬顆燈泡裝飾，三芒星造型，夜間試燈，璀燦無比。記者羅建旺／攝影
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加油站元宵節中油

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