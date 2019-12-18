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遠東全家福 宜蘭羅東年終出清特賣優惠

2019-12-18 21:53聯合報 記者鄭國樑／即時報導

遠東全家福旗下全系列品牌即日起至明年1月8日，在宜蘭羅東鎮農會舉辦年終季末出清展售會，現場推出品牌服飾、寢具、襯衫等眾多商品，並採取直營模式舉辦，以最優惠的價格回饋給消費者。

遠東全家福桃園內壢廠表示，這一波熱銷商品主推騎士風鋪棉保暖背心，採用防水膠條拉鍊設計，兼具防風功能且好穿搭，獨家搶購價只賣299元；男女無縫貼合輕量羽絨外套，採用無縫線設計，且不易竄絨，優惠活動買一送一搶購價只賣1200元。

男女休閒機能防風保暖外套，有多種款式、顏色可供挑選，全面出清價790元，運動休閒外套展售價780元，運動休閒長褲680元，男款居家休閒長褲優惠價299元。

零碼羊毛背心優惠價一件790元，兩件合購價1500元，還有上班族必購的易整燙襯衫展售價一件399元起，男剪接數位鋼印外套超值價980元。

冬季必購商品男女科技輕暖發熱衣，兩件合購價500元，四季皆宜的蜂巢結構男性三角、平口褲獨家優惠任選四件合購價500元，女性舒適棉質彈性盒褲，一盒兩件，任選兩盒只賣238元。

寢飾熱銷商品主打法國百分百純羊毛冬被重量2.8kg，優惠價2000元，限量30件。品牌零碼被套全面出清880元，品牌專櫃推出百分百精梳棉雙人兩用被套床包四件組，超值優惠價2000元；舒眠竹炭枕搶購價199元。

活動即日起至明年1月8日，地址宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號(羅東鎮農會) ，營業時間上午11點至晚上8點，例假日照常營業，單筆消費金額滿1000元即可加價200元購得冬季毛襪兩雙，現場提供刷卡服務，可先電話洽詢0983638349王先生。

遠東全家福旗下全系列品牌即日起至明年1月8日，在宜蘭羅東鎮農會舉辦年終季末出清展...
遠東全家福旗下全系列品牌即日起至明年1月8日，在宜蘭羅東鎮農會舉辦年終季末出清展售會。圖／遠東全家福桃園內壢廠提供
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這一波熱銷商品主推騎士風鋪棉保暖背心，獨家搶購價只賣299元。圖／遠東全家福桃園...
這一波熱銷商品主推騎士風鋪棉保暖背心，獨家搶購價只賣299元。圖／遠東全家福桃園內壢廠提供
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品牌零碼被套全面出清，還有百分百精梳棉雙人兩用被套床包4件組都有超值優惠。圖／遠...
品牌零碼被套全面出清，還有百分百精梳棉雙人兩用被套床包4件組都有超值優惠。圖／遠東全家福桃園內壢鹿糸雨水
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