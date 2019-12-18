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影／九成以上金柑產自宜蘭 黃金柑評鑑比賽結果出爐

2019-12-18 20:35聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

全台各地栽種金柑面積約300公頃，九成以上產自宜蘭，主要集中在員山鄉及礁溪鄉，最近正值產季，縣府農業處委由縣農會舉辦「宜蘭黃金柑」品質評鑑競賽，報名47隊是歷年來最多，比賽成績今天揭曉，前三名都來自礁溪鄉，依序是游淑珍、蔡玉美、游欽鍚。

每年11月至翌年2月是金柑產期，早期多供加工廠製成蜜餞(俗稱金棗)，近年因健康飲食風氣，縣政府府輔導推動金柑鮮食，提高售價，品質好的每台斤可以賣到100多元，而每年透過舉辦評鑑，激勵果農提升栽種品質。由於金柑是少數可帶皮吃的柑桔類水果，縣府格外注重安全用藥及農藥殘留檢驗。

縣農會總幹事陳誌銘表示，今年金柑品質評鑑競賽共47人參賽，配合縣府推動安全農業政策及食安需求，除了鼓勵參加者的果園通過有機、產銷履歷等標章驗證外，可以加分，產期也要經過農藥殘留檢驗合格，才能報名參賽，以提供最安全且最優質的黃金柑。

5位評審依照金柑的糖度、重量、色澤、外觀、風味和口感等項目評分，得獎名單如下：冠軍礁溪鄉農會游淑珍、亞軍礁溪鄉農會蔡玉美、季軍礁溪鄉農會游欽鍚。

優勝員山鄉農會莊文賢、員山鄉農會莊杞儒、頭城鎮農會黃正雄、員山鄉農會羅錫恆、蘭陽金柑合作社林素蓮、員山鄉農會黃仁賤、員山鄉農會游麗敏、員山鄉農會游耀東、 蘭陽金柑合作社林庭財、蘭陽金柑合作社林連明。

縣農會訂21日(星期六)、22日(星期日)兩天上午9點在宜蘭市新月廣場老樹廣場辦理農特產品展售，11點舉行頒獎典禮，現場有農產品促銷、金柑鮮果DIY體驗、金柑點心試吃、開發金棗產品展示及異業結盟的產品發表會，歡迎民眾前來認識優質安全的黃金柑產業，買得安心吃得安心。

「宜蘭黃金柑」品質評鑑競賽報名47隊，歷年來最多，比賽成績今天揭曉，前三名都來自...
「宜蘭黃金柑」品質評鑑競賽報名47隊，歷年來最多，比賽成績今天揭曉，前三名都來自礁溪鄉，依序是游淑珍、蔡玉美、游欽鍚。 記者戴永華／攝影
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「宜蘭黃金柑」品質評鑑競賽報名47隊，歷年來最多，比賽成績今天揭曉，前三名都來自...
「宜蘭黃金柑」品質評鑑競賽報名47隊，歷年來最多，比賽成績今天揭曉，前三名都來自礁溪鄉，依序是游淑珍、蔡玉美、游欽鍚。 記者戴永華／攝影
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農藥殘留食安

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