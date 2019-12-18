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影／游錫堃返鄉陪陳歐珀風雨拜票 民眾熱情揮喊縣長好

2019-12-18 19:34聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

行政院前院長游錫堃今天趕回宜蘭，陪著立委候選人陳歐珀從他以前辦公的縣政府出發，以車隊掃街拜票，還回到自家的老家廟宇上香，沿途民眾熱情揮手直呼「縣長好」、「陳歐珀凍蒜」，展現高人氣。

游錫堃本月初才與各鄉鎮市後援會幹部召開動員會議，今天又特地返鄉陪同立委候選人陳歐珀抽籤號次及掃街，還交代競選團隊如果有需要，他會再來。一行人冒著風雨車隊上向民眾揮手致意，還來到冬山「定安宮」參拜，冬山鄉是游錫堃的故鄉，他有感而發說，自己原本是退休的人，沒想到蔡總統賦予他這樣的重任，但國家興亡、匹夫有責，鄉親看到「縣長」回來，欣喜打招呼。

游錫堃說，這場選舉是一場攸關未來的戰役，如果這次選輸了，台灣可能淪為與香港及新疆相同的悲慘下場；台灣民主是經過眾人的血汗的努力才得到的成果，我們這一代要做好守護民主的工作，此次大選就是台灣守護民主的關鍵。

陳歐珀表示，回想8年前第一次參選立委時，也是特別邀請游錫堃前院長陪同抽籤，當時也是抽到2號，今天又抽到2號，相信是個好預兆。這次他在政見中提出「一大堅持」，要堅持台灣主權及自由民主，讓台灣邁入正常化的國家，同時也提到「二個反對」，反對九二共識、反對一國兩制，堅守民主自由的台灣。

陳歐珀希望選舉開出漂亮的票數，而且讓民進黨不分區的游前院院及礁溪鄉農會總幹事李淑芬3席立委全上，讓民進黨國會過半，立委、總統連任成功，讓全世界知道台灣爭取自由民主及守護台灣主權的目標。

前行政院長游錫堃返鄉陪同立委候選人陳歐珀在風雨中拜票，沿途民眾熱情揮手喊「縣長好...
前行政院長游錫堃返鄉陪同立委候選人陳歐珀在風雨中拜票，沿途民眾熱情揮手喊「縣長好」。圖／競總提供
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