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明年元旦三仙台迎曙光 東管處徵20對夫妻送住宿及大餐

2019-12-18 17:53聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

2020年元旦台東三仙台第一道曙光，將於當天清晨6點35分出現，交通部觀光局東管處配合明年元旦迎曙光活動，將邀請國內20對夫妻共襄盛舉，只要你們曾在三仙台拍過婚紗或情侶照，或正好結婚滿20天、20個月或20週年等，本月25日截止報名，一旦獲錄取就能免費獲得飯店住宿及大餐。

東管處從2000年舉辦三仙台迎曙光活動，明年邁入第21屆，為增加明年活動的豐富多樣性與紀念意義，特別籌劃「愛你‧愛你‧最愛是你 」，徵求20對夫妻參與， 資格條件如下：曾在三仙台求婚、拍婚紗照；結婚20 天、20個月、20 周年的夫妻檔；結婚紀念日是 1 月 1 日或各月20日的夫妻；其他可證明在三仙台曾有屬於您們的戀愛故事者。活動及報名詳情請上http://www.arrt1995.url.tw/2020sunrise/page07.htm查詢。

東管處表示，三仙台一直是東海岸非常重要的遊憩區，也是許多情侶拍婚紗照的勝地，不管是異性或同性伴侶都能報名，報名日期25日截止，入選就能免費獲得台東縣內雙人住宿券1張及東海岸特色兩人餐券等好禮，用最特別的方式迎接三仙台第一道曙光，獲得更多愛的能量。

三仙台一直是東海岸非常重要的遊憩區，也是許多情侶拍婚紗照的勝地。圖／張彥皇提供
三仙台一直是東海岸非常重要的遊憩區，也是許多情侶拍婚紗照的勝地。圖／張彥皇提供
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三仙台夫妻婚紗

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