明年元旦三仙台迎曙光 東管處徵20對夫妻送住宿及大餐

2020年元旦台東三仙台第一道曙光，將於當天清晨6點35分出現，交通部觀光局東管處配合明年元旦迎曙光活動，將邀請國內20對夫妻共襄盛舉，只要你們曾在三仙台拍過婚紗或情侶照，或正好結婚滿20天、20個月或20週年等，本月25日截止報名，一旦獲錄取就能免費獲得飯店住宿及大餐。

東管處從2000年舉辦三仙台迎曙光活動，明年邁入第21屆，為增加明年活動的豐富多樣性與紀念意義，特別籌劃「愛你‧愛你‧最愛是你 」，徵求20對夫妻參與， 資格條件如下：曾在三仙台求婚、拍婚紗照；結婚20 天、20個月、20 周年的夫妻檔；結婚紀念日是 1 月 1 日或各月20日的夫妻；其他可證明在三仙台曾有屬於您們的戀愛故事者。活動及報名詳情請上http://www.arrt1995.url.tw/2020sunrise/page07.htm查詢。