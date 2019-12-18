影／「雨都」基隆是啥氣味？ 旅人、網美、饕客視角大不同

基隆是一個多雨城市，2018年共有187天下雨，比台北的157天整整多下了一個月的雨，雨都的基隆是什麼氣味？是潮味？或是海港味？基隆市政府最近拍了一部影片，透過旅人、網美、饕客視角，重新認識基隆獨有的文化氣味、食鮮氣味、光和雨的氣味，讓人看了也好想跟著這些氣味遊基隆。

基隆市政府最近推出「雨都氣味」觀光宣傳影片，強調來基隆從來不是因為天氣好，並介紹了文化的氣味路線，包括漁船，郵輪泊靠的氣味，歷史的氣味，慶安宮廟宇的氣味。

路線二是食鮮的氣味，在地人愛去的仁愛市場，生魚片，蚵仔煎，豆花等各式美食，讓人看得口水直流。路線三是光和雨的氣味，東岸廣場，基隆港；廟口夜市沸煮的氣味，甜不辣炸物，一口香腸，泡泡冰，每樣都好好吃。

凌晨崁仔頂魚市的氣味，這也是基隆獨有；外木山，潮境公園，阿根納造船廠，色彩屋，佛手洞岩的氣味，白米甕砲台山海安靜的氣味等。

市長林右昌說，「雨都的氣味，就是最美的台灣味」，基隆這幾年越變越漂亮，也越有活力、生命力，蛻變讓大家喜歡來，享受品味生活風情的城市。今年觀光旅遊是淡季不淡，旺季更旺，這對基隆城市行銷、觀光旅遊與促進經濟發展都有助益。

觀銷處處長曾姿雯指出，12月21日起至年底，遊基隆集章可兌換扭蛋雨衣，一張一個，數量有限，送完為止，還有機會抽麗星郵輪三天兩夜雙人房兌換券，及基隆長榮桂冠平日海景雙人房(含2客自助式早餐)住宿券1張。