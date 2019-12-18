花蓮五味屋分享學習經驗 大學巡禮結識泡泡龍女孩

台大新鮮人罹患罕見疾病的「泡泡龍女孩」章芸慈（右）帶五味屋小朋友參觀校園。圖／花蓮五味屋提供 分享 facebook 花蓮縣豐田村「五味屋」的25名孩子們，日前前往台灣大學教授畢恆達開設「人與環境關係導論」通識課程上，分享社區與學習經驗，並由台大學生與熱心民眾擔任接待與住宿大使義工，其中就讀台大新鮮人罹患罕見疾病的「泡泡龍女孩」章芸慈，讓鄉村學子的移地學習溫馨充實與多元。

花蓮縣豐田火車站前的社區公益二手商店「五味屋」是一間「小孩子的店」，利用日式「風鼓斗式」建築的閒置空間，作為鄰近村落兒童青少年的社區活動場所，只要做到規定的事就有工作點數可以換獎品或獎勵。畢恆達老師邀請許多台灣本土的空間改造運動案例的實地參與者來課堂分享，特別邀請東華大學顧瑜君教授，分享花蓮五味屋的空間改造經驗。

因緣際會之下，這群偏鄉的孩子們最後決定「陪」顧老師一起去上畢恆達老師的課，幫顧老師完成這場演講，孩子們自己完成演講內容，靠自己在五味屋累積的工作點數，換得這次移地學習。

有孩子去分享自己從不運動到成功攀登3千公尺高的南湖大山；有孩子分享從親手育苗到製作成洛神花蜜餞的過程，喜愛烹飪的孩子分享在課後班的共煮共食；到國外參訪、當國際志工的孩子分享獨自一人在異地旅行的驕傲，幾位大孩子更驕傲的說要分享自己開了一間鄉村電影院的歷程。

晚上的課結束後，孩子們由「接待家庭」帶回家「同居一晚」，這次的接待大使中，有「小燈泡媽媽」王婉諭，105年將紀念小燈泡娃娃，割愛捐送給五味屋做公益開始結緣，106年開始擔任住宿大使，這次是第二年擔任，即便要忙於選戰也堅持仍撥空接待與陪伴花蓮孩子們。