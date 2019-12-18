單親媽賣地瓜養3子女愛心湧 兒：不再營養午餐當晚餐

基隆林姓單親媽媽離婚後獨自扶養2名兒子，女兒則在寄養家庭，她背著1歲半小兒子在中船路擺攤賣地瓜，希望努力賺錢讓女兒能回到身邊。經過人安人安基金會的協助及媒體的報導後，有很多愛心湧入，特別去中船路跟她買地瓜。她就讀小學的大兒子寫信感謝大家，「謝大家跟媽媽買地瓜，這樣我就不用再吃學校剩的營養午餐當晚餐」。

寒士吃飽30尾牙已邁入第30屆，今年將席開100桌，目前經費募集尚缺6成。基隆市市政府社會處長吳挺鋒今天和藝人白馨儒白白，在人安基金會基隆平安站，一起端上寒士尾牙佳餚，在現場將象徵500元的大型紅包袋交給林媽媽，並鼓勵寒士重新向上爬。同時呼籲化小愛為大愛，一起小額捐款，助寒士尾牙基隆場順利舉辦。

林媽媽育有3名子女，去年離婚後，就讀小學的大兒子和1歲半小兒子由她照顧，女兒則在寄養家庭。林女自食其力，但小兒子頭蓋骨癒合較慢，龐大的生活壓力及小孩醫療支出，加上求職不順利，去年10月她在人安基金會基隆平安站協助下賣地瓜方案，她為了孩子努力工作，爭取讓女兒回到身邊的精神，獲得不少支持，紛買她的地瓜捧場。

林媽媽，有感於從12月賣烤瓜以來，一直接收到許多基隆市民的支持及鼓勵，她表示，「謝謝大家讓我有能力重新站起來」，她也希望幫助別人，因此在現場捐出自己賣烤地瓜一日所得，認捐寒士尾牙紅包1千元，希望回饋幫助更多向她一樣的清寒家庭。

林媽媽就讀國的大兒子也寫信，表達對於人安基金會及基隆市民的感謝，信中特別提到「媽媽辛苦了，謝謝大家跟媽媽買地瓜，這樣我就不用再吃學校剩的營養午餐當晚餐，希望可以讓妹妹早點回家團聚，我會好好讀書，以後換我照顧媽媽。」