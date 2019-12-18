蔡碧仲臉書留言挺蕭美琴：她貼心令人動容

法務部次長蔡碧仲。圖／報系資料照片 分享 facebook

民進黨現任立委蕭美琴今年10月11在臉書寫「到花蓮經營九年了，第一次受邀到縣長辦公室，趁著到縣政府針對部落聚會所用地問題參加座談會的難得機會，來參觀一下」並留照片，曾代理花蓮縣長99天的法務部政務次長蔡碧仲17日留言回應，「再次用選票黏住蕭美琴」。

蔡碧仲本月17日在臉書留言，指「去年此時此刻，我受命擔任花蓮縣代理縣長，自2018年9月17日至12月25日，是人生中深有感觸的九十九天。花蓮大山大海景致，讓人心胸開闊，流連忘返；花蓮人性情真摯，更令我感受在心。」

留言說，「依法行政、行政中立是代理期間奉為圭臬的自我期許，時任縣長因案入獄離職之時，維護縣民權益、確保縣政正常運行是唯一使命；並不是奉命要來接管或清查什麼，面對空蕩蕩的縣長室，除了堆積如山的待決公文外，一支筆、一個垃圾桶都沒有留下；機要人員跑光了，府內的常任文官也都在我來之前調離縣長室，除了沒有地方住以外，也沒有人可以用。」

「還好，蕭美琴立委替我借兵借將，縣長室才勉強開始運作，美琴委員推舉人才從不考慮黨派，尤其是副縣長張垂龍，是老縣長謝深山時代的要員大將，熟悉縣政，讓代理團隊得以迅速進入狀況。透過識途老馬的副縣長推薦，我們從俗稱縣府的冷凍庫中，將多位不得前縣長所晉用的高階文官，適才適所地安排到他們最能發揮戰力的位置上。」

蔡碧仲留言，「回到這張照片，美琴委員前來縣府，是為了參與原鄉「部落聚會所用地」的座談會，從政治現實的角度而言，蕭美琴身為區域立委，原住民並非她的選票來源，而她一秉十年來毫無保留對花蓮的關心與責任，關注花蓮所有的大小事。」

「這樣一位可說是全國最認真的立委，十年來，卻鮮少接到縣府活動的邀約，面對各種手段的刻意刁難與特定媒體的不友善攻擊，她卻仍然堅持正道，吞忍委屈，來到花蓮經營九年了，第一次受邀到縣長辦公室，這是一般人難以想像的荒謬情事，卻是蕭美琴在花蓮十年來，必須反覆面對的無情日常。」

他留言，「我僅代理花蓮縣政不足百日，就遭逢諸如營養午餐停辦等謠言所苦（事實上花蓮的孩子與父母最為清楚，營養午餐至今沒有一天停過），甚至離任之前，還接到恐嚇信件的死亡威脅；我不是花蓮人，花蓮人或對我有忌憚、有隔閡，是人之常情，也可理解；但蕭美琴耕耘花蓮十年，不搶版面、不炒地皮、爭取建設不問藍綠，甚至在選舉的緊要關頭，永遠體諒花蓮特殊的政治生態，為了選民不被查水錶而不求任何人公開支持，如此同理貼心，令人動容。」