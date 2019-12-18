親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

蔡碧仲臉書留言挺蕭美琴：她貼心令人動容

2019-12-18 16:00聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

法務部次長蔡碧仲。圖／報系資料照片
法務部次長蔡碧仲。圖／報系資料照片
分享

民進黨現任立委蕭美琴今年10月11在臉書寫「到花蓮經營九年了，第一次受邀到縣長辦公室，趁著到縣政府針對部落聚會所用地問題參加座談會的難得機會，來參觀一下」並留照片，曾代理花蓮縣長99天的法務部政務次長蔡碧仲17日留言回應，「再次用選票黏住蕭美琴」。

蔡碧仲本月17日在臉書留言，指「去年此時此刻，我受命擔任花蓮縣代理縣長，自2018年9月17日至12月25日，是人生中深有感觸的九十九天。花蓮大山大海景致，讓人心胸開闊，流連忘返；花蓮人性情真摯，更令我感受在心。」

留言說，「依法行政、行政中立是代理期間奉為圭臬的自我期許，時任縣長因案入獄離職之時，維護縣民權益、確保縣政正常運行是唯一使命；並不是奉命要來接管或清查什麼，面對空蕩蕩的縣長室，除了堆積如山的待決公文外，一支筆、一個垃圾桶都沒有留下；機要人員跑光了，府內的常任文官也都在我來之前調離縣長室，除了沒有地方住以外，也沒有人可以用。」

「還好，蕭美琴立委替我借兵借將，縣長室才勉強開始運作，美琴委員推舉人才從不考慮黨派，尤其是副縣長張垂龍，是老縣長謝深山時代的要員大將，熟悉縣政，讓代理團隊得以迅速進入狀況。透過識途老馬的副縣長推薦，我們從俗稱縣府的冷凍庫中，將多位不得前縣長所晉用的高階文官，適才適所地安排到他們最能發揮戰力的位置上。」

蔡碧仲留言，「回到這張照片，美琴委員前來縣府，是為了參與原鄉「部落聚會所用地」的座談會，從政治現實的角度而言，蕭美琴身為區域立委，原住民並非她的選票來源，而她一秉十年來毫無保留對花蓮的關心與責任，關注花蓮所有的大小事。」

「這樣一位可說是全國最認真的立委，十年來，卻鮮少接到縣府活動的邀約，面對各種手段的刻意刁難與特定媒體的不友善攻擊，她卻仍然堅持正道，吞忍委屈，來到花蓮經營九年了，第一次受邀到縣長辦公室，這是一般人難以想像的荒謬情事，卻是蕭美琴在花蓮十年來，必須反覆面對的無情日常。」

他留言，「我僅代理花蓮縣政不足百日，就遭逢諸如營養午餐停辦等謠言所苦（事實上花蓮的孩子與父母最為清楚，營養午餐至今沒有一天停過），甚至離任之前，還接到恐嚇信件的死亡威脅；我不是花蓮人，花蓮人或對我有忌憚、有隔閡，是人之常情，也可理解；但蕭美琴耕耘花蓮十年，不搶版面、不炒地皮、爭取建設不問藍綠，甚至在選舉的緊要關頭，永遠體諒花蓮特殊的政治生態，為了選民不被查水錶而不求任何人公開支持，如此同理貼心，令人動容。」

蕭美琴蔡碧仲2020選舉2020選舉花蓮縣立委民進黨

延伸閱讀

國民黨：蔡碧仲為特定候選人助選 應即撤換

改善花蓮交通傅崐萁批民進黨否決該案 蕭美琴今...

賴清德形容嫁蕭美琴到花蓮 批張善政間接鼓勵賭...

賴清德喊「棄中保台」 蕭美琴全力以赴投入選戰

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

單親媽賣地瓜養3子女愛心湧 兒：不再營養午餐當晚餐

2019-12-18 16:37

暖！快過年了你知道嗎？張太白為植物人義寫春聯　

2019-12-18 14:17

國小不用再被穿越了！540公尺蘇澳南強橋東銜鄉道通車

2019-12-18 13:17

台東縣今年首推寺廟祭祀減碳認證 台東天后宮獲首獎

2019-12-18 12:11

東部推稻田轉作薏仁 玉里示範農機採收

2019-12-18 00:23

跨年到元旦升旗 嗨翻基隆港

2019-12-17 22:47

反開礦行動聯盟帶著鄉親父老北上陳抗 候選人現身力挺

2019-12-17 19:57

影／解決國1大華系統經常性塞車 林佳龍：基市府先找出路廊

2019-12-17 19:42

花蓮6人誤食盤古蟾蜍嘔吐 1人送醫不治

2019-12-17 15:49

基隆輕軌增汐止國泰醫院、Costco兩站 林右昌：這是好事情

2019-12-17 14:35

宜蘭人護水 反永侒礦權展延

2019-12-17 14:18

他說風雨中這點痛算什麼 基隆跨年主題曲「政治化」？

2019-12-17 13:31

逛市集、拍麋鹿復古車 花蓮耶誕城活動19日登場

2019-12-17 13:04

基隆元旦升旗換地方了 林右昌：一起把海洋廣場擠爆

2019-12-17 12:48

有攝影與插畫 冬山觀光月桌曆免費各發送1千份

2019-12-17 12:03

當著警察面前毆打運將太囂張 縣府把「私包」違建拆了

2019-12-17 11:14

冬日小島的西班牙食光 品嘗和平島400年來的故事輪轉

2019-12-17 11:14
看更多

熱門文章

22年沒停過一艘遠洋漁船 高雄興達港何去何從

2019-12-17 20:59

歷經7年籌備 北市文山森林公園拚2021年完工

2019-12-17 20:48

影／高鐵台南站「超廢」？ 但提增設高鐵站選民不買單？

2019-12-18 10:23

諷刺！埔里堪稱「礦泉水故鄉」 居民卻沒水可用成夢魘

2019-12-17 17:34

新高屏生活圈成形 高榮總及高鐵都盤算「高屏通吃」

2019-12-17 20:25

影／台61西濱快芳苑到大城月底通車 來趟小旅行逍遙遊

2019-12-17 21:40

就職周年侯友宜道歉 因耶誕城做太好

2019-12-18 11:56

影／苗栗縣資源回收率前三高鄉鎮 強化垃圾破袋檢查與告發

2019-12-17 19:42

元旦開放無望了！南投雙龍瀑布七彩吊橋延至春節後完工

2019-12-17 18:30

「花卉之鄉」彰化田尾提前慶耶誕 12月21日美麗花車大遊行

2019-12-18 07:43

旗艦外型新景點！ 日月潭水社綜合商場12月30日試營運

2019-12-18 07:42

侯友宜口誤環狀線24日履勘 新北捷：資料今報交通部

2019-12-18 12:13

受訪影片遭剪剩「挺蔡英文」 陳根德：保留法律追訴權

2019-12-17 17:03

影／解決國1大華系統經常性塞車 林佳龍：基市府先找出路廊

2019-12-17 19:42

公園變議政大樓延燒 金門立委候選人紛表態不支持

2019-12-18 07:59

民眾火！金門金城鎮長率民眾到議會陳情 要求撤議政大樓案

2019-12-18 13:25

新北公車專用道 侯友宜：有第1條就可能有第2、3條

2019-12-18 11:18

新竹動物園開幕限定 彩繪接駁車推出4路線疏運

2019-12-18 12:31

金門之光李洋會楊鎮浯 擠進奧運縣府將直播為他加油

2019-12-17 18:56

翻轉「溪北邊緣化」沈痾 台南一選區立委候選人開藥方

2019-12-18 08:38

楊瓊瓔今晚請辭副市長 洪慈庸︰現在辭是選情告急

2019-12-17 22:43

就職滿1周年 侯友宜：我沒選票、連任壓力

2019-12-18 11:37

截彎取直縮短近20公里 台9線失最長公路稱號

2019-12-17 23:06

綠留3人開會…回防不及 中市總預算通過

2019-12-17 23:31

南迴電氣化 潮州枋寮段周五通車

2019-12-18 00:11

就職周年小內閣換人？ 侯友宜：該調整就調整

2019-12-18 12:25

竹縣竹東鎮長明年2月補選 鎮代會主席陳昌平表態參選

2019-12-17 17:17

影／就職周年 盧秀燕：請抬頭看看天空 有變卡好嘸

2019-12-18 12:15

盧秀燕就職周年 向市民報告100個創新亮點

2019-12-18 10:24

汙水道接管二次違建 新北要拆

2019-12-17 23:27

曾玟學指議員預算書未拆、26年沒刪預算 藍黨團議員砲火連連

2019-12-18 14:31

新北暫不推YouBike2.0 明年試辦電子圍欄單車

2019-12-18 00:20

刈包吉愛心宴完結篇！初一前3天席開500桌

2019-12-18 15:27

淡蘭古道人潮不斷 導覽員、服務據點將進駐北路

2019-12-18 15:16

新一代高屏生活圈正成形？

2019-12-18 00:04

柯文哲二備金砍為7.4億 北市府爭取翻盤

2019-12-18 00:19

八大行業影響治安 竹市停止新設

2019-12-17 22:29

就職周年／侯友宜領軍站第一線 鐵腕除五股垃圾山

2019-12-18 00:03

軌道交通頻傳利多 高屏互動緊密

2019-12-18 00:06

入冬缺水 埔里怒吼 台水鑿井、引能高水兩難

2019-12-17 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top