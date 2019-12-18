台東縣今年首推寺廟祭祀減碳認證 台東天后宮獲首獎

台東縣環保局鼓勵寺廟響應環保祭祀政策，今年首度辦理縣內環保寺廟祭祀減碳認證評鑑，有10家宮廟報名，台東市天后宮積極配合紙錢減量等七大措施，奪下首獎「特優」。

台東縣環保局空噪科表示，參與認證評鑑的10間宮廟，對金紙減量焚燒等環保政策很配合，107年10間宮廟焚燒金紙有1萬8251公斤，108年金紙燒量為1萬2254公斤，足足減少焚燒金紙達5997公斤約6公噸，環保節碳成效顯著。

縣環保局空噪科表示，評鑑項目有七大項，包括配合減爐（減少香爐數）、紙錢減量、改用環保紙錢、設置環保金爐、推行一香一爐（一個香爐改插1支香）、使用電子鞭炮，以及配合政府主動宣導環保政策，鼓勵信眾以米代金（金紙）或以功代金。

環保局表示，環保寺廟認證評選分為特優級、優良級及良好級，經實地記錄、考核，特優級台東天后宮；優良級池上玉清宮、池上保安宮；良好級為南王湄聖宮、天官堂、北極殿及凌霄寶殿。另，北極玄天宮、大橋功德宮、關山天后宮則獲環保局頒發感謝狀，鼓勵廟方積極參與。