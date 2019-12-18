親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「退場快20年」韓國瑜岳父砂石場今被開挖 李明哲批：政治打手

日總督府當總統府是歷史錯亂 柯文哲：2024當選就遷府

台東縣今年首推寺廟祭祀減碳認證 台東天后宮獲首獎

2019-12-18 12:11聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東縣環保局鼓勵寺廟響應環保祭祀政策，今年首度辦理縣內環保寺廟祭祀減碳認證評鑑，有10家宮廟報名，台東市天后宮積極配合紙錢減量等七大措施，奪下首獎「特優」。

台東縣環保局空噪科表示，參與認證評鑑的10間宮廟，對金紙減量焚燒等環保政策很配合，107年10間宮廟焚燒金紙有1萬8251公斤，108年金紙燒量為1萬2254公斤，足足減少焚燒金紙達5997公斤約6公噸，環保節碳成效顯著。

縣環保局空噪科表示，評鑑項目有七大項，包括配合減爐（減少香爐數）、紙錢減量、改用環保紙錢、設置環保金爐、推行一香一爐（一個香爐改插1支香）、使用電子鞭炮，以及配合政府主動宣導環保政策，鼓勵信眾以米代金（金紙）或以功代金。

環保局表示，環保寺廟認證評選分為特優級、優良級及良好級，經實地記錄、考核，特優級台東天后宮；優良級池上玉清宮、池上保安宮；良好級為南王湄聖宮、天官堂、北極殿及凌霄寶殿。另，北極玄天宮、大橋功德宮、關山天后宮則獲環保局頒發感謝狀，鼓勵廟方積極參與。

環保局局長謝清泉除肯定寺廟配合政府積極推動環保祭祀，共同維護台東優良的空氣品質，也表示環保局將持續推動認證制度，在尊重宗教信仰前提下，使台東成為一個環保健康、節能減碳的城市。

台東縣今年首度辦理縣內環保寺廟認證評鑑，台東市天后宮積極配合紙錢減量等七大措施，...
台東縣今年首度辦理縣內環保寺廟認證評鑑，台東市天后宮積極配合紙錢減量等七大措施，奪下首獎「特優」。記者羅紹平／攝影
分享
台東縣今年首度辦理縣內環保寺廟認證評鑑，台東市天后宮積極配合紙錢減量等七大措施，...
台東縣今年首度辦理縣內環保寺廟認證評鑑，台東市天后宮積極配合紙錢減量等七大措施，奪下首獎「特優」。記者羅紹平／攝影
分享

台東天后宮北極殿

延伸閱讀

即時掌握空品 台中328校布建感測器

年節將近！北市明年春節垃圾清運休息、收運時間...

台中市十大伴手禮揭曉 黑沃黑旋風冰淇淋禮盒獲...

台中環保局再開罰 中火硬拗不利綠營

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

東部推稻田轉作薏仁 玉里示範農機採收

2019-12-18 00:23

跨年到元旦升旗 嗨翻基隆港

2019-12-17 22:47

反開礦行動聯盟帶著鄉親父老北上陳抗 候選人現身力挺

2019-12-17 19:57

影／解決國1大華系統經常性塞車 林佳龍：基市府先找出路廊

2019-12-17 19:42

花蓮6人誤食盤古蟾蜍嘔吐 1人送醫不治

2019-12-17 15:49

基隆輕軌增汐止國泰醫院、Costco兩站 林右昌：這是好事情

2019-12-17 14:35

宜蘭人護水 反永侒礦權展延

2019-12-17 14:18

他說風雨中這點痛算什麼 基隆跨年主題曲「政治化」？

2019-12-17 13:31

逛市集、拍麋鹿復古車 花蓮耶誕城活動19日登場

2019-12-17 13:04

基隆元旦升旗換地方了 林右昌：一起把海洋廣場擠爆

2019-12-17 12:48

有攝影與插畫 冬山觀光月桌曆免費各發送1千份

2019-12-17 12:03

當著警察面前毆打運將太囂張 縣府把「私包」違建拆了

2019-12-17 11:14

冬日小島的西班牙食光 品嘗和平島400年來的故事輪轉

2019-12-17 11:14

「全台最長公路」省道台9線正式退位了！省道台1線取代

2019-12-17 10:22
看更多

熱門文章

八大GG！竹市府即日起停止核准新設立特種行業

2019-12-17 14:07

影／放棄台灣燈會之後 迎來2公里長「彰化月影燈季」

2019-12-17 14:32

22年沒停過一艘遠洋漁船 高雄興達港何去何從

2019-12-17 20:59

花蓮6人誤食盤古蟾蜍嘔吐 1人送醫不治

2019-12-17 15:49

小確幸！竹市府宣布：低於3萬元臨時人員明年起調薪

2019-12-17 13:14

歷經7年籌備 北市文山森林公園拚2021年完工

2019-12-17 20:48

諷刺！埔里堪稱「礦泉水故鄉」 居民卻沒水可用成夢魘

2019-12-17 17:34

基隆元旦升旗換地方了 林右昌：一起把海洋廣場擠爆

2019-12-17 12:48

阿里山山櫻花開了！楓葉及櫻花有機會一次滿足

2019-12-17 16:05

新高屏生活圈成形 高榮總及高鐵都盤算「高屏通吃」

2019-12-17 20:25

暨大停車收費新制上路 居民抗議反遭網友砲轟

2019-12-17 13:52

影／台61西濱快芳苑到大城月底通車 來趟小旅行逍遙遊

2019-12-17 21:40

淡水重建街添一好拍景點 超美日本高階警官宿舍今開放

2019-12-17 15:03

影／苗栗縣資源回收率前三高鄉鎮 強化垃圾破袋檢查與告發

2019-12-17 19:42

新北追第五屆火車鐵道馬拉松 明年4月登場

2019-12-17 13:32

竹縣首座公立殯儀館啟用 19日舉行剪綵儀式

2019-12-17 15:37

金門議會擬公園蓋議政大樓 民眾發起連署表憤怒

2019-12-17 15:21

影／高鐵台南站「超廢」？ 但提增設高鐵站選民不買單？

2019-12-18 10:23

苗栗964份年菜只募到251份 華山基金會籲請支持

2019-12-17 16:47

元旦開放無望了！南投雙龍瀑布七彩吊橋延至春節後完工

2019-12-17 18:30

14小時不眠不休 旗山天后宮「媽祖」單攻玉山成功

2019-12-17 12:47

基隆輕軌增汐止國泰醫院、Costco兩站 林右昌：這是好事情

2019-12-17 14:35

旗艦外型新景點！ 日月潭水社綜合商場12月30日試營運

2019-12-18 07:42

「花卉之鄉」彰化田尾提前慶耶誕 12月21日美麗花車大遊行

2019-12-18 07:43

中捷延伸案卡關！交通部將協調 中市府「不排除切割」

2019-12-17 16:14

受訪影片遭剪剩「挺蔡英文」 陳根德：保留法律追訴權

2019-12-17 17:03

影／解決國1大華系統經常性塞車 林佳龍：基市府先找出路廊

2019-12-17 19:42

不走YouBike2.0？ 新北推電子圍欄式單車

2019-12-17 12:42

公園變議政大樓延燒 金門立委候選人紛表態不支持

2019-12-18 07:59

金門之光李洋會楊鎮浯 擠進奧運縣府將直播為他加油

2019-12-17 18:56

年節將近！北市明年春節垃圾清運休息、收運時間看這裡

2019-12-17 16:12

美哭！新莊中港大排1公里璀璨燈海 爆出濃濃耶誕味

2019-12-17 13:14

社會有愛！外界援建衛浴間 這家人不用再露天洗澡

2019-12-17 15:36

楊瓊瓔今晚請辭副市長 洪慈庸︰現在辭是選情告急

2019-12-17 22:43

翻轉「溪北邊緣化」沈痾 台南一選區立委候選人開藥方

2019-12-18 08:38

綠留3人開會…回防不及 中市總預算通過

2019-12-17 23:31

他說風雨中這點痛算什麼 基隆跨年主題曲「政治化」？

2019-12-17 13:31

單親媽茹苦養大3子 老來帶亡夫照走天涯

2019-12-17 16:09

竹縣竹東鎮長明年2月補選 鎮代會主席陳昌平表態參選

2019-12-17 17:17

截彎取直縮短近20公里 台9線失最長公路稱號

2019-12-17 23:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top