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反開礦行動聯盟帶著鄉親父老北上陳抗 候選人現身力挺

2019-12-17 19:57聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭「護水源反開礦行動聯盟」今天帶著鄉親包乘遊覽車前往礦務局陳情，建請中央顧及當地水源生態，不要核准業者擴大申請展延礦權。由於反礦場近來成了地方關切話題，包括立委陳歐珀、候選人林獻山及孫博萮都前往聲援，呂國華也派代表關心，不過黃定和說他沒有接到通知。

情書由經濟部礦務局副局長周國棟收下，他表示，審查礦權展延經過各部會許多道程序，會把陳情訴求列入審查項目，如果審查機關認為這個區域不適合採礦或是會汙染到水源，甚至影響到民眾居家安全，審查委員就不會同意通過，更不會核准業者的申請案，請鄉親務必相信政府嚴格審查的程序。

永侒實業1980年在員山鄉取得礦權，實際使用礦地面積1.66公頃，礦權明年6月到期，業者向環保署提出環評，9月審查時被退回要求本月底前補件，這次欲申請展延開發的礦業用地面積33.5公頃，地方擔心對水源及環境造成衝擊，由中華村及內城村社區發展協會等團體發起成立「護水源反開礦行動聯盟」展開連署。

最近連署已達4萬多人，包括縣長林姿妙、市長江聰淵及藍綠縣議員等地方人士都簽署，行動聯盟今天帶著鄉親父老前往礦務局遞交陳情書，立委陳歐珀親自到場表達反對立場，他說，106年3月他提出修改礦業法，防止不當採礦造成環境傷害，堅持修法的立場未曾改變，接下來會以「修法尚未成功，歐珀持續努力」態度，督促礦業法修法完成，這是他對於選民的承諾。

國民黨立委候選人呂國華派代表呂健吉前往，呂表示，由於礦場開發鄰近水源區，一旦擴大開採，恐影響環境及民生用水安全；無黨籍候選人黃定和表示，他沒有接獲通知所以沒有前往，不過之前已有加入連署，反對開礦的立場與各位鄉親是一樣的。

宜蘭縣員山鄉中華社區發展協會理事長陳明華表示，目前有些外鄉鎮市的鄉親還不清楚他們的訴求，會繼續擴大連署，希望年底前或在下次環評會議之前，能把連署人數衝到5萬人，表達基層心聲。

立委陳歐珀跟鄉親前往礦務局表達反對礦場擴大展延的立場，並強調他106年3月提出修...
立委陳歐珀跟鄉親前往礦務局表達反對礦場擴大展延的立場，並強調他106年3月提出修改礦業法，堅持修法的立場未曾改變。圖／護水源反開礦行動聯盟提供
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宜蘭「護水源反開礦行動聯盟」帶著鄉親前往礦務局陳情，建請中央顧及水源生態安全，不...
宜蘭「護水源反開礦行動聯盟」帶著鄉親前往礦務局陳情，建請中央顧及水源生態安全，不要核准員山鄉礦權展延。圖／護水源反開礦行動聯盟提供
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宜蘭「護水源反開礦行動聯盟」帶著鄉親前往礦務局遞交陳情書，建請中央顧及水源生態安...
宜蘭「護水源反開礦行動聯盟」帶著鄉親前往礦務局遞交陳情書，建請中央顧及水源生態安全，不要核准員山鄉礦權展延。圖／護水源反開礦行動聯盟提供
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礦業法情書環評

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