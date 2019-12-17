鼓勵稻農轉作 農糧署推動機械採收薏仁

台灣稻米過剩，農糧署輔導稻農轉作，花蓮已有部分農民改種大豆、薏仁、胡麻、硬質玉米等雜糧。農糧署東區分署今邀玉里鎮農友示範大型農機採收俗稱薏仁的薏苡，效率更好，並表示，薏苡在東部地區較少種植，全台自給率也低，仰賴國外進口，具有市場潛力，是水稻轉作的好選擇。

玉里鎮雜糧產銷班第一班有14名班員，以種植水稻和雜糧為主。產銷班長李建瑩表示，班員來自縣內各鄉鎮，包括玉里和壽豐，種植的有大豆、薏仁、胡麻、硬質玉米等雜糧，因班員間種植不同作物，可依作物產季不同換工，不受季節性缺工的影響，而政府推動大型農機補助，用機械耕作，栽培更有效率。

農糧署東區分署表示，今年度推動小型及大型農機補助，補助花蓮地區農友購買小型農機2330台、大型農機35台，明年仍會持續辦理，輔導購買的機具包括割草機、動力噴霧機、中耕管理機等36種小型農機，及曳引機、聯合收穫機等兩項大型農機，用意是紓解勞力不足問題，也能助農友擴大栽種面積，提高收益。

「薏苡是水稻轉作好選擇」東區分署長陳昌岑表示，政府從3年前開始推動大糧倉計畫，提升雜糧進口替代率，鼓勵農民休耕地活化和水稻轉作雜糧。目前國內薏苡主要產區在西部的彰化、嘉義、雲林、台中、苗栗等縣市，東部較少，且全國僅232公頃，產量511公噸，去年進口數量高達3518公噸，自給率僅約12.6%，極具市場發展性。