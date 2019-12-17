親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

警察鎮壓激起學運？印度「反公民法」抗爭的大學大串連

韓國瑜創大選特異案例？網：蔡再次執政將是大災難開始

鼓勵稻農轉作 農糧署推動機械採收薏仁

2019-12-17 15:51聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

台灣稻米過剩，農糧署輔導稻農轉作，花蓮已有部分農民改種大豆、薏仁、胡麻、硬質玉米等雜糧。農糧署東區分署今邀玉里鎮農友示範大型農機採收俗稱薏仁的薏苡，效率更好，並表示，薏苡在東部地區較少種植，全台自給率也低，仰賴國外進口，具有市場潛力，是水稻轉作的好選擇。

玉里鎮雜糧產銷班第一班有14名班員，以種植水稻和雜糧為主。產銷班長李建瑩表示，班員來自縣內各鄉鎮，包括玉里和壽豐，種植的有大豆、薏仁、胡麻、硬質玉米等雜糧，因班員間種植不同作物，可依作物產季不同換工，不受季節性缺工的影響，而政府推動大型農機補助，用機械耕作，栽培更有效率。

農糧署東區分署表示，今年度推動小型及大型農機補助，補助花蓮地區農友購買小型農機2330台、大型農機35台，明年仍會持續辦理，輔導購買的機具包括割草機、動力噴霧機、中耕管理機等36種小型農機，及曳引機、聯合收穫機等兩項大型農機，用意是紓解勞力不足問題，也能助農友擴大栽種面積，提高收益。

「薏苡是水稻轉作好選擇」東區分署長陳昌岑表示，政府從3年前開始推動大糧倉計畫，提升雜糧進口替代率，鼓勵農民休耕地活化和水稻轉作雜糧。目前國內薏苡主要產區在西部的彰化、嘉義、雲林、台中、苗栗等縣市，東部較少，且全國僅232公頃，產量511公噸，去年進口數量高達3518公噸，自給率僅約12.6%，極具市場發展性。

此外，栽種薏苡還有一個好處，就是容易使用栽種水稻時用的機械，像是插秧機、施肥機、收穫機等，稻農轉作時容易導入機耕管理，也能節省人力成本。

農糧署東區分署今天在花蓮縣玉里鎮辦發表會，展現推動機耕薏仁的成果。記者王燕華／攝...
農糧署東區分署今天在花蓮縣玉里鎮辦發表會，展現推動機耕薏仁的成果。記者王燕華／攝影
分享
農糧署東區分署長陳昌岑（左）也坐上農機，體驗機械耕作的便利性。記者王燕華／攝影
農糧署東區分署長陳昌岑（左）也坐上農機，體驗機械耕作的便利性。記者王燕華／攝影
分享
農糧署東區分署今天在花蓮縣玉里鎮辦發表會，展現推動機耕薏仁的成果。記者王燕華／攝...
農糧署東區分署今天在花蓮縣玉里鎮辦發表會，展現推動機耕薏仁的成果。記者王燕華／攝影
分享

東區農糧署農民

延伸閱讀

鼓勵農友轉種雜糧 花蓮機耕薏仁省力降成本

柑橘寒流災損 嘉縣議員何子凡為果農請命槓上農...

老農謝美國連奪台日稻米賽大獎 一期作21噸白...

藍營疑花生11月還進口 農糧署：民間配額外進...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

宜蘭人護水 反永侒礦權展延

2019-12-17 14:18

他說風雨中這點痛算什麼 基隆跨年主題曲「政治化」？

2019-12-17 13:31

逛市集、拍麋鹿復古車 花蓮耶誕城活動19日登場

2019-12-17 13:04

基隆元旦升旗換地方了 林右昌：一起把海洋廣場擠爆

2019-12-17 12:48

有攝影與插畫 冬山觀光月桌曆免費各發送1千份

2019-12-17 12:03

當著警察面前毆打運將太囂張 縣府把「私包」違建拆了

2019-12-17 11:14

「全台最長公路」省道台9線正式退位了！省道台1線取代

2019-12-17 10:22

花蓮添23消防新車 雲梯車可升高到52公尺

2019-12-16 23:58

陸配入籍年限 台東候選人交鋒

2019-12-16 23:11

張志明提台東台北直達車每天來回1班 2對手：不切實際

2019-12-16 20:27

宜蘭4級地震搖晃不已 民眾吃完飯嚇到奪門而出

2019-12-16 19:53

台東辦論壇為青年找路 她們肯定縣府有心但有落差

2019-12-16 19:43

基隆輕軌再增國泰醫院、Costco兩站 就醫購物更方便

2019-12-16 19:34

老農謝美國連奪台日稻米賽大獎 一期作21噸白米賣光光

2019-12-16 18:13

新北基隆合作延伸到海上 潮境大海灣將共同治理

2019-12-16 16:21

數十年的路邊宅被畫成停車場用地 自救會舉旗抗議

2019-12-16 14:39

購置23輛消防新車 花蓮啟用東部最高52公尺雲梯車

2019-12-16 13:59
看更多

熱門文章

「全台最長公路」省道台9線正式退位了！省道台1線取代

2019-12-17 10:22

ECFA明年到期自動失效？ 屏東石斑魚養殖戶心情沉重

2019-12-16 20:25

沉睡大白熊在嘉義火車站 網美快來拍照打卡

2019-12-16 22:27

基隆輕軌再增國泰醫院、Costco兩站 就醫購物更方便

2019-12-16 19:34

八大GG！竹市府即日起停止核准新設立特種行業

2019-12-17 14:07

基層警鬧「背心荒」 高市警局：尺寸都可彈性調整

2019-12-16 17:51

張志明提台東台北直達車每天來回1班 2對手：不切實際

2019-12-16 20:27

曾批評波特王 高雄市議員黃文益今支持與讚聲

2019-12-16 22:52

小確幸！竹市府宣布：低於3萬元臨時人員明年起調薪

2019-12-17 13:14

國1汐止增南向匝道今獲政院核定 砸4.9億可省20分鐘

2019-12-16 17:58

小孩玩瘋 三重多一個3.5公尺高巨型鴨鴨溜滑梯

2019-12-16 20:27

暨大停車收費新制上路 居民抗議反遭網友砲轟

2019-12-17 13:52

當著警察面前毆打運將太囂張 縣府把「私包」違建拆了

2019-12-17 11:14

影／勞工夜市上百名攤商怒吼 警方大陣仗因應

2019-12-16 16:54

綠指觀光局主秘是夫人閨密 藍營：用學經歷還狠甩前朝

2019-12-16 17:47

桃捷綠線開工 議員：商圈快像死城

2019-12-16 23:11

宜蘭4級地震搖晃不已 民眾吃完飯嚇到奪門而出

2019-12-16 19:53

多家知名食品公司汙泥遭違法傾倒 還排到灌溉溝渠

2019-12-16 18:10

基隆元旦升旗換地方了 林右昌：一起把海洋廣場擠爆

2019-12-17 12:48

冬螢現身奮起湖 季節限定只到本月25日

2019-12-16 19:55

老農謝美國連奪台日稻米賽大獎 一期作21噸白米賣光光

2019-12-16 18:13

柑橘寒害惹爭議 林國慶被批造謠

2019-12-16 17:26

交警自製圖文字卡 趁紅燈宣導交安網讚「彰化之光！」

2019-12-17 11:27

買透天厝 小心踩雷遭拆

2019-12-16 23:25

放棄台灣燈會之後 迎來2公里長「彰化月影燈季」

2019-12-17 14:32

中捷綠線報告遭退 交通部：未尊重彰市公所意見

2019-12-16 18:53

八八風災後觀光蕭條如何解 邱議瑩、王齡嬌他們這樣說

2019-12-16 22:28

台南明年中推自駕公車 先上路的是這兩條路線

2019-12-16 19:32

臭味不再！台糖啟動全台15座養豬場改造計劃

2019-12-17 11:38

金門議會擬公園蓋議政大樓 民眾發起連署表憤怒

2019-12-17 15:21

表揚高雄千名義勇消防員 韓國瑜：他們是菩薩、天使

2019-12-16 20:24

花蓮6人誤食盤古蟾蜍嘔吐 1人送醫不治

2019-12-17 15:49

不走YouBike2.0？ 新北推電子圍欄式單車

2019-12-17 12:42

新北三重鴨鴨遊戲場 老幼運動都適宜

2019-12-16 23:39

張嘉郡告對手割斷布條 蘇治芬團隊：屬黑函的布條

2019-12-16 21:16

新北追第五屆火車鐵道馬拉松 明年4月登場

2019-12-17 13:32

14小時不眠不休 旗山天后宮「媽祖」單攻玉山成功

2019-12-17 12:47

台灣越光米前進大陸 草屯玄米茶搶攻新加坡市場

2019-12-17 08:40

淡水重建街添一好拍景點 超美日本高階警官宿舍今開放

2019-12-17 15:03

果菜市場拍賣員從農重食安 辣椒園養蜂授粉一片翠綠

2019-12-17 07:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top