冬遊宜蘭最暖味！周末來蘇澳彩頭節喝碗蘿蔔粥

被形容是冬遊宜蘭最暖味的「2019蘇澳彩頭節」，這個周末、12月21日下午3點要在蘇澳鎮頂寮國聖廟登場。蘇澳鎮公所安排在地小農市集、千份蘿蔔粥品嘗、拔蘿蔔體驗、打卡換文創商品，還能捐發票換摸彩券，抽家電好禮，本土一哥蔡佳麟、陳怡婷等歌手將蒞臨開唱。

彩頭節今天暖場，以200台斤的蘿蔔堆製成巨型彩頭福龜，供奉在國聖廟，地方仕紳代表一起為蘇澳祈福，象徵新的一年平安好彩頭，邀約各地民眾，冬遊蘇澳，不要錯過蘇澳彩頭節。

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳鎮頂寮、龍德地區的沙地蘿蔔脆甘爽口，社區媽媽手製成黃金醃蘿蔔、蘿蔔糕、草仔粿、菜圃籠仔等，都是搶手的在地美味，透過彩頭節，吸引更多人潮，品嘗真材實料的蘇澳獨家美味。

「2019蘇澳彩頭節」中，將推出道地媽媽味的蘿蔔粥免費品嘗，共有1千份，讓民眾在寒冬之際，感受最溫暖的美味。

另外，現場有打卡享好康活動，凡當日至現場拍照打卡、上傳到個人社群平台，並標註「#2019冬遊蘇澳」，即可獲得限量文創束口背包1只。

活動當晚則有壓軸演唱會，由蔡佳麟、陳怡婷、蘇宥蓉、賴慧及曾瑋中等知名歌手演唱，同時有電大禮公益摸彩。