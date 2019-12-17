他說風雨中這點痛算什麼 基隆跨年主題曲「政治化」？

「他說風雨中這點痛算什麼，擦乾淚不要怕至少我們還有夢」，基隆市今年跨年邀旺福，四分衛等獨立樂團唱跨年，主題曲為鄭智化的「水手」，四分衛改為搖滾版，今早記者會開唱，但竟有年輕人不知鄭智化，乍聽以為怎麼主題曲「政治化了」，讓人笑翻。

基隆市文化局指出，今年跨年晚上12月31日，在基隆港西三倉庫旁廣場，晚上7點45分登場。主持人郭彥均，在他帶動下，晚會由DJ E-Turn 電音趴熱力開場，接著上場的有鏽鉚釘，拾叁樂團，TOBE樂團，血肉果汁機，隨性，美秀集團，旺福和四分衛，接力熱唱。

演出樂團都會在演出中安排一首海洋意象的歌曲，緊扣基隆的城市特。四分衛今天在記者會上，演唱基隆跨年主題曲，由鄭智化唱紅的「水手」，還邀市長林右昌一起唱，林右昌還沒練熟，唱到臉都紅了。

文化局指出，這首歌的副歌「他說風雨中這點痛算什麼，擦乾淚不要怕至少我們還有夢，他說風雨中這點痛算什麼，擦乾淚不要問為什麼」，充分呼應了基隆人不斷求新求變，努力打造出的城市特色的勇氣與希望。