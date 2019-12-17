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逛市集、拍麋鹿復古車 花蓮耶誕城活動19日登場

2019-12-17 13:04聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣政府觀光處將在19日至25日舉辦「2019花蓮幸福耶誕城」，耶誕燈塔彩繪讓...
花蓮縣政府觀光處將在19日至25日舉辦「2019花蓮幸福耶誕城」，耶誕燈塔彩繪讓大小朋友一起同樂。圖／花蓮縣政府提供
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花蓮縣政府觀光處將在19日至25日舉辦「2019花蓮幸福耶誕城」活動， 不但有全台最大教堂3D光雕投影秀、多元智慧消費的聖誕市集、金曲歌王領銜的耶誕音樂會，以及可愛麋鹿復古車遊行等多項活動，盼吸引遊客造訪花蓮拚觀光。

花蓮耶誕活動有教堂3D光雕秀，運用高達3萬流明數的投影機，以3D投影技術於花蓮美崙浸信會牆面上演出，以「光」作為主軸，運用3D立體建築翻轉，虛實結合，呈現花蓮地方文化特色、多元族群融合，並以繪本形式演繹聖誕故事。3D光雕投影秀將於19日至24日每天晚間7時、8時30分及9時展演，演出時間約7分鐘。

「耶誕音樂會」是由「金曲歌王」王宏恩、「小馬」倪子鈞、安歆澐領軍，加上11個舞團等在地歌手與舞蹈團體，在白燈塔公園舉行。21、22及24日的「耶誕節慶祝會」邀請「黑門山上的劇團」，在美崙浸信會為大家演繹精彩的耶誕故事。

還有200組全台各地的國民車友，把愛車裝飾充滿耶誕氣氛的麋鹿造型，於21日下午2時至5在新天堂樂園展示，並於下午5時開始遊行，路線從新天堂路線出發至白燈塔公園，行經太平洋公園、東大門夜市、花蓮鐵道文化園區、將軍府、松園別館等，在花蓮各景點與麋鹿車拍照打卡過耶誕。

另外，今年花蓮耶誕市集19日至23日每天晚上6時在白燈塔公園上市，現場有超過50個攤位提供輕食、熟食及文創手作藝品，攤位皆提供多元支付服務及「花蓮Q幣」折抵；也加入了小朋友最愛的兒童故事屋，歡迎大朋友帶著小朋友來聽故事。

花蓮縣府觀光處代理處長張志翔表示，19日至23日期間晚上19時15分開始至當天活動結束，在白燈塔公園涼亭的服務台將舉辦「拍照Po文送好禮」活動，只要將活動現場照片Po在社群網站上，並Hashtag「花蓮幸福聖誕城」，提供服務台人員確認後即可獲得精美耶誕小禮物1份，每天100份，換完為止。

花蓮耶誕活動有教堂3D光雕秀，以3D投影技術於花蓮美崙浸信會牆面上演出。圖／花蓮...
花蓮耶誕活動有教堂3D光雕秀，以3D投影技術於花蓮美崙浸信會牆面上演出。圖／花蓮縣政府提供
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麋鹿復古車將於21日下午2時至5在新天堂樂園展示，並於下午5時開始市區各景點遊行...
麋鹿復古車將於21日下午2時至5在新天堂樂園展示，並於下午5時開始市區各景點遊行。圖／花蓮縣政府提供
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今年花蓮耶誕市集19日至23日每天晚上6時在白燈塔公園上市，現場有超過50個攤位...
今年花蓮耶誕市集19日至23日每天晚上6時在白燈塔公園上市，現場有超過50個攤位皆提供多元支付服務及「花蓮Q幣」折抵。圖／花蓮縣政府提供
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