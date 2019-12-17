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當著警察面前毆打運將太囂張 縣府把「私包」違建拆了

2019-12-17 11:14聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

發生在今年6月間，宜蘭羅東計程車司機因拒載酒客，竟遭私人招待所業者及黑衣男子毆打成傷。警方除了將綽號「牛奶」的邱姓主嫌及黑衣男送辦，縣政府也展開建築物稽查，今天上午出動工人強制拆除「私包」違建，還給社區安寧居住環境。

羅東鎮中山路二段的這棟私包違建搭蓋鐵皮，位於特定農業區，被做為招待所使用。今年6月23日清晨，私包業者打電話給附近一家計程車林姓司機載酒醉的客人，由於司機拒載，引來業者不滿，與黑衣男子跳上計程車怒罵毆打林男，林害怕到派出所報案後開車回家，又遭黑衣男子當著著員警面前衝過街，再度揮拳，員警噴辣椒水制止，把一行人帶回依傷害罪送辦。

林妻事後在臉書貼文痛罵「宜蘭流氓當道」，痛斥治安敗壞，引起軒然大波，連內政部長徐國勇也趕來關切，強調警方執法立場。附近鄰居表示，這家私人招待所營業2年多，數度發生街頭鬥毆，搞得人心惶惶。

縣政府建設處表示，羅東鎮公所事發隔天前往查報違建，包括擅自增建1層鋼鐵造違建高約3公尺、面積約50平方公尺，縣府通知違建人自行拆除，但逾期1個月仍無動靜，由於涉及危害公共安全，縣府立即列為第一順位拆除對象，今天上午出動工人拆除西向及北向牆面，還包含大門及雨遮。

縣長林姿妙表示，針對縣內涉及民眾公共安全的違章建築物，縣府一定優先列為執行拆除的對象，尤其是有危害治安之虞的場所絕不寬貸，縣府依法執行公權力，務必維護民眾安居樂業的生活環境。

發生在今年6月間計程車司機因拒載酒客，遭私人招待所業者及黑衣男毆打成傷，宜蘭縣政...
發生在今年6月間計程車司機因拒載酒客，遭私人招待所業者及黑衣男毆打成傷，宜蘭縣政府今天出動工人拆除「私包」違建。圖／讀者提供
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發生在今年6月間計程車司機因拒載酒客，遭私人招待所業者及黑衣男毆打成傷，宜蘭縣政...
發生在今年6月間計程車司機因拒載酒客，遭私人招待所業者及黑衣男毆打成傷，宜蘭縣政府今天出動工人拆除「私包」違建。圖／讀者提供
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發生在今年6月間計程車司機因拒載酒客，遭私人招待所業者及黑衣男毆打成傷，宜蘭縣政...
發生在今年6月間計程車司機因拒載酒客，遭私人招待所業者及黑衣男毆打成傷，宜蘭縣政府今天出動工人拆除「私包」違建。圖／讀者提供
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違建計程車羅東

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