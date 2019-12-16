張志明提台東台北直達車每天來回1班 2對手：不切實際

國民黨立委候選人張志明主張「台鐵台東-台北、台東─高雄每天至少有直達車來回各一班」，方便台東民眾往返台北、高雄洽公或就醫，也解決台東民眾買不到火車票的問題。不過，競選對手民眾黨陳允萍、民進黨劉櫂豪都認為不切實際。

張志明表示，他當選後，一定會要求台鐵在現有花東實名制度外，並且進一步推動台東-台北、台東─高雄，每天至少各1班來回直達車，讓台東民眾回家的路更方便順暢。

民眾黨立委候選人陳允萍認為，涉及台鐵人力、物力及車輛調度、運能調整，台東-台北、台東-高雄直達車，不務實，難到屆時只有1人搭車也直接開到台北？台鐵不用賺錢？他認為運用大數據，找出哪個時段、哪班車最多台東人搭乘，多保留一些車票給台東人，會比較可行。