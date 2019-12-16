親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

張志明提台東台北直達車每天來回1班 2對手：不切實際

2019-12-16 20:27聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

國民黨立委候選人張志明主張「台鐵台東-台北、台東─高雄每天至少有直達車來回各一班」，方便台東民眾往返台北、高雄洽公或就醫，也解決台東民眾買不到火車票的問題。不過，競選對手民眾黨陳允萍、民進黨劉櫂豪都認為不切實際。

張志明表示，他當選後，一定會要求台鐵在現有花東實名制度外，並且進一步推動台東-台北、台東─高雄，每天至少各1班來回直達車，讓台東民眾回家的路更方便順暢。

民眾黨立委候選人陳允萍認為，涉及台鐵人力、物力及車輛調度、運能調整，台東-台北、台東-高雄直達車，不務實，難到屆時只有1人搭車也直接開到台北？台鐵不用賺錢？他認為運用大數據，找出哪個時段、哪班車最多台東人搭乘，多保留一些車票給台東人，會比較可行。

現任立委劉櫂豪表示，過去8年他爭取南迴鐵路電氣化，預定明年底通車；花東鐵路全線雙軌化已納入前瞻建設編列410億元，正辦理環評中，花東全線雙軌化可提昇運能及車速；台鐵採購城際列車，在他要求下，將採12節1組，較普悠瑪8節1組，增加4節車運能；另，每天特定車次實施台東實名制12月17日上線，讓台東人優先訂位，才是讓台東民眾不再一票難求的務實作法。

台東一到連續假日，火車票總是一票難求。記者羅紹平／攝影
台東一到連續假日，火車票總是一票難求。記者羅紹平／攝影
分享

2020選舉2020選舉台東縣立委國民黨張志明劉櫂豪台鐵

延伸閱讀

南迴公路有瓶頸 台東3立委候選人齊聲促「升級...

不給發言風波 張志明、劉櫂豪隔空互槓

尷尬！農委會辦台東釋迦外銷 張志明舉手發言未...

台東立委選戰劉櫂豪介紹小吃 張志明關山成立服...

相關新聞

基隆輕軌再增國泰醫院、Costco兩站 就醫購物更方便

2019-12-16 19:34

宜蘭4級地震搖晃不已 民眾吃完飯嚇到奪門而出

2019-12-16 19:53

老農謝美國連奪台日稻米賽大獎 一期作21噸白米賣光光

2019-12-16 18:13

風土與常民的地方共創 台東慢食在地化之路

2019-12-16 08:36

台東辦論壇為青年找路 她們肯定縣府有心但有落差

2019-12-16 19:43

新北基隆合作延伸到海上 潮境大海灣將共同治理

2019-12-16 16:21

數十年的路邊宅被畫成停車場用地 自救會舉旗抗議

2019-12-16 14:39

購置23輛消防新車 花蓮啟用東部最高52公尺雲梯車

2019-12-16 13:59

根除小花蔓澤蘭 花蓮加碼收購每公斤8元

2019-12-15 23:52

幸福巴士 再駛進台東4鄉鎮

2019-12-15 23:11

創意料理競賽比美味也比視覺藝術 初食達人奪冠

2019-12-15 20:58

公路總局補助公共運輸 台東4偏鄉幸福巴士年底上路

2019-12-15 20:30

白橘關係卡卡？ 宋楚瑜宜蘭訪黃定和否認挖民眾黨牆腳

2019-12-15 19:23

改善花蓮交通傅崐萁批民進黨否決該案 蕭美琴今否認

2019-12-15 19:00

影／謝龍介在宜蘭也高喊「大義滅親」 立委選票不能分

2019-12-15 18:01

下車逛夜市！宜蘭礁溪觀光夜市開幕 溫泉夜市22日登場

2019-12-15 16:18
看更多

熱門文章

買新房要小心 台南鐵腕拆除透天厝車庫違建

2019-12-16 13:09

捷運綠線延伸彰化被退 中市府：關鍵時刻被突襲難接受

2019-12-15 21:56

台中市十大伴手禮揭曉 黑沃黑旋風冰淇淋禮盒獲首獎

2019-12-16 08:44

驚呆！ 53歲美魔女 新北元旦夜開秀

2019-12-16 12:16

魯明哲邀馬英九逛中壢夜市 年輕女生高喊：馬英九好帥

2019-12-15 22:51

中捷綠線延伸彰化遭退 交部：與台鐵客源重疊

2019-12-15 21:01

「新北耶誕城」變「新北災難城」？民眾搶過馬路仆街

2019-12-16 14:17

被綠營稱「閨密小妹」 高市文化局機要接觀光局主秘挨批

2019-12-16 14:34

跨年晚會 台中3場 南投雙主場

2019-12-15 23:46

全台第三 雲林縣宣布補助人工生殖費用2萬元

2019-12-16 11:37

蘇貞昌賴清德雙院長同台 輔選吳秉叡

2019-12-15 20:57

造勢晚會呂孫綾喊 選錯人台灣就被賣掉

2019-12-15 21:29

綠指觀光局主秘是夫人閨密 藍營：用學經歷還狠甩前朝

2019-12-16 17:47

中捷延伸彰化被退件 中市府：交通部「卡」中台灣發展

2019-12-16 15:45

基層警鬧「背心荒」 高市警局：尺寸都可彈性調整

2019-12-16 17:51

一劑難求？ 桃園：公費流感疫苗無虞

2019-12-15 23:14

左翼聯盟高雄橋頭拉起大幅布條 複刻40年前橋頭事件

2019-12-16 11:27

環評加速 盧秀燕：東豐快任內動工

2019-12-15 23:33

台61線新豐鳳鼻北端竹1路口封閉 民眾抗議今暫喊卡

2019-12-16 13:26

國道1號汐五-五楊南下 闢建楊梅休息站

2019-12-15 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top