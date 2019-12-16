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宜蘭4級地震搖晃不已 民眾吃完飯嚇到奪門而出

2019-12-16 19:53聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

今晚7點26分發生芮氏規模5.0有感地震，震央在宜蘭，最大震度南澳鄉4級，這起中...
今晚7點26分發生芮氏規模5.0有感地震，震央在宜蘭，最大震度南澳鄉4級，這起中型地震搖晃大，由於時間剛好在民眾吃完飯不久，嚇得奪門而出。示意圖／Ingimage
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今晚7點26分發生芮氏規模5.0有感地震，震央在宜蘭，最大震度宜蘭南澳鄉4級，這起中型地震搖晃頗大，由於時間剛好在民眾吃完飯不久，嚇得奪門而出。

地震造成國家級警報大響，中央氣象局發出強震即時警報，東北地區發生中型地震。宜蘭縣消防局表示，目前暫無災情傳出；交通部公路總局也立即檢視省道路況。

規模5.0地震位於宜蘭縣政府南方21.2公里，即南澳鄉，深度49公里，宜蘭南澳鄉最大震度4級，花蓮3級，台北市及新竹縣最大震度都是3級。

今晚7點26分發生芮氏規模5.0有感地震，震央在宜蘭，最大震度南澳鄉4級，這起中...
今晚7點26分發生芮氏規模5.0有感地震，震央在宜蘭，最大震度南澳鄉4級，這起中型地震搖晃大，由於時間剛好在民眾吃完飯不久，嚇得奪門而出。圖／消防局提供
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地震南澳

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