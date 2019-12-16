台東辦論壇為青年找路 她們肯定縣府有心但有落差

台東縣政府今天舉辦「台東文化行動力」第一場論壇，希望匯聚青年族群實際感受與建議，作為未來擬定台東縣文化政策白皮書的參考，幫青年人尋找出路，與會者除肯定縣府用心，期望縣府要多辦幾場，且下鄉舉辦，話也說得直接，童琬婷、楊憲慈都表示，因行政法令規定繁瑣、對不同族群認識不足，在資訊平權、文化平權，政府做得不夠且與民間期待有落差。

台東縣政府處今年4月成立青年文化觀察團，期間舉辦多場講座，明年底前還要舉辦3場論壇、4場工作坊及1場公民審議，匯聚台東縣青年代表的觀點，提供台東縣長饒慶鈴擬定文化政策白皮書的依據，也為台東縣青年文化工作找出路，解決工作上遇到的困境。

饒慶鈴全程出席論壇， 仔細鈴聽與會青年建言及做筆記。上午共有台東縣內體育、藝文團體、文創產業等青年代表17人與會，針對落實文化平權、在地公民美學等五大議題提出個人觀點。

饒慶鈴表示，文化必須要與生活、土地緊密的結合，歷時近一年籌備，終於看到台東青年文化觀察團第1次論壇召開，看了五大議題及從五大議題發展出來的25個子議題，含括面很廣，也有深度，縣府會以開放、整合、創新的態度，接納青年代表的意見，明年發展出行動方案，創造屬於台東在地的文化主體性，希望政府與民間共同來努力。

與會卑南國小柔道教練楊憲慈說，政府在推動資訊平權方面有嚴重不足，包括哪裡有比賽、如何申請體育補助獎勵，不知該從哪裡獲取訊息。