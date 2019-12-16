老農謝美國連奪台日稻米賽大獎 一期作21噸白米賣光光

台東縣池上鄉87歲老農謝美國今年生平第一次參加池上鄉稻米競賽，一路過關斬將，除贏得鄉賽、全國賽冠軍，日前甚至獲全球最大規模的第21屆「日本米．食味分析鑑定國際大會」金賞獎第二名，讓他晉身百萬農戶，米還沒賣，國內獎金就領了逾1百萬元，而且今年7月收成的一期作21.6公噸白米，在得將消息曝光後，已全數賣光。

池上農會表示，今年9月13日謝美國在全國稻米競賽勇奪有機米冠軍後，除了農糧署獎金30萬，池上農會及鄉公所合頒30萬元獎金，縣府再加碼獎勵30萬元；再加上8月池上鄉賽時奪冠，池上農會與多力米廠提撥的獎穀金17萬元，謝美國光比賽獎金就有107萬元。

池上農會今天說，謝美國與家人種約10公頃有機米，每期每公頃約收成3600公斤稻穀，10公頃約收成36公噸，扣除耗損，可輾成白米約21.6公噸，依農糧署規定只有其中1公噸白米，能使用農糧署提供的冠軍米袋，以2公斤包裝賣800元，冠軍米上市10天就賣光。