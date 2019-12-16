新北基隆合作延伸到海上 潮境大海灣將共同治理

為使基隆新北兩市生活圈更加緊密，今年第二次兩市副首長合作交流會議今天在基隆登場，有7個新案提出，其中共同治理潮境大海灣，杜絕非法採捕，共推漁船垃圾不落海，還有推動海灣無動力海上休閒運動，最吸睛。

新北市副市長吳明機，上午率領相關單位局處主管，與基隆市各相關處局進行交流。這次新北提出3個新案，分別是兩市自行車道銜接，兩市區域精神醫療資源合作，還有照管人員Level 1培訓課程。

基隆市提出4案，有基隆河谷交通路網改善；基隆市郵輪觀光與新北合作發展；水金九，潮境及海科館，望海巷東北角觀光廊帶發展；基隆新北海洋保育推動計畫。

基隆市政府產發處指出，潮境海洋保育區成立至今3年半，抓到28件違法採捕，43人次，處分27件，並完成刺網管理，讓傷害性漁法退場。這些年來保育區魚蝦回來了，生態復元的非常快，已成為北台灣潛水熱點，不過，最初，他們在畫保育區時，很想把整個潮境大海灣都畫進去，但海灣大半在新北市而作罷。

近年來，擁有海灣的基隆和新北市，陸續推出保育和環保作為，同在一個海灣，步調卻難一致，基隆市政府希望兩市共同治理，未來朝擴大保育區範圍，共同發展海灣多樣貌生態，零汙染，低干擾的海上休閒活動。今天的副首長會議，兩市開啟了合作的可能。

而「捷運汐止民生線與基隆輕軌捷運」議題，目前交通部鐵道局綜合規劃報告已簽約啟案，建置完成後可改善基隆、汐止及台北交通壅塞，其中基隆輕軌與民生汐止線、台鐵路線共用大同路路廊，新北市政府也正式向交通部鐵道局，提出大同路方案增設車站及汐民線轉乘共構規劃方向，另相關規劃及工程介面，需要基隆市政府、新北市政府及鐵道局等單位共同協調整合。

此外，新北市的水金九東北角觀光路線已打響全國、甚至國際的名號，成果有目共賭，尤其在八斗子車站啟用後，更進一步推升瑞芳及基隆兩地的觀光效益，這次會議也討論到未來如加入潮境、海科館、望海巷等魅力觀光景點，並透過兩市聯合行銷及舉辦跨域主題活動，相信一定可以擴大、加深東北角觀光發展。

今年第二次新北基隆副首長合作交流會議，今天在基隆登場，有7個新案提出，其中共同治理潮境大海灣，杜絕非法採捕，推動海灣無動力海上休閒運動，最吸睛。圖／海科館提供 分享 facebook