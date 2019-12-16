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數十年的路邊宅被畫成停車場用地 自救會舉旗抗議

2019-12-16 14:39聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府爭取去年初爭取百公頃的羅東工業區及保護區解編成功，解決禁建50幾年老問題，但在徵收計畫裡有部分位於大馬路邊的房屋被畫入停車場用地，地主自覺權益受損，成立自救會今天到縣府舉旗抗議；縣府表示，會規畫妥當的安置計畫。

自救會民眾皆是居住數十年以上，有些歷經四代同堂以上，住家位於主幹道的道路旁，很多老人家得知多年來掙得的房宅被畫為停車場用地，猶如晴天霹靂，權益受影響的住家約15戶、土地近200坪。

地主成立「我要我的家」自救會表示，政府徵收目的是為了配合「大羅東治水防災」計畫，但自救會民眾在此地號居住近50年，大羅東未曾淹水過，4年前「打那岸圳」排水系統流經羅東與五結，已整治排水系統，為何又需要徵收住家做公園蓋蓄水池以利排水？試問，土地徵收的必要性在哪裡？

陳抗者質疑，徵收土地的附近空地及農地很多，為何需要把住家敲掉做停車場，有其必要性嗎？公園及停車場此公共建設應是國家政府負擔，怎麼可以犧性我們少數人群，他們可以配合政府區段徵收計畫及治水防災徵收農地，但是請幫我們保留住家，不能剝奪居住權、生存權及財產權。

對此，縣府表示，羅東都市計畫以區段徵收辦理開發，縣府已著手研議針對合法現住戶(合法建物)擬定安置計畫，採一鄉一安置方式劃設安置街廓，由合法現住戶優先配回一基本單位，以確保現有住戶居住的權益，另建物部分也依規定從優補償。

地政處長楊崇明說，羅東都市計畫周邊105公頃工保區禁建長達51年，好不容易107年初內政部通過解編，跨及羅東、五結與冬山三鄉鎮，以「區段徵收」開發，縣府必須在3年內、即民國110年初公告辦區段徵收，目前無法再向內政部變更計畫，否則延宕執行，全案會回到原點。

「我要我的家」自救會抗議宜蘭縣政府辦理工保區區段徵收，把他們世代位於大馬路邊的房...
「我要我的家」自救會抗議宜蘭縣政府辦理工保區區段徵收，把他們世代位於大馬路邊的房宅，變成停車場用地，高喊抗議，拒絕區段徵收。記者戴永華／攝影
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羅東自救會停車場

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