創意料理競賽比美味也比視覺藝術 初食達人奪冠

「2019宜蘭真工夫─創意料理技藝達人」競賽結果出爐，由初食達人隊勇奪金牌獎，這次比賽不但展現創意美食，同時也呈現美食藝術，決賽的12支隊伍抽籤各別以12鄉鎮市地景為主題，初食達人隊抽中題目「礁溪溫泉美人湯」， 以縣酒鴨香溜香魚與蘭陽五寶如意捲兩道料理，組合成色香味俱全的創意美食，得獎實至名歸。

宜蘭縣政府在這次活動邀請國際名廚江振誠代言，參賽者共計31隊，經過初賽選拔後選出12支決賽隊伍，包含許多遠道而來參賽的選手，例如嘉義市前來的國立嘉義高級家事職業學校學生組成的宜猶未盡隊，從南投縣前來由中華專業技能訓練協會與南開科技大學所組成的中華南開聯隊，更有自新竹、桃園、臺北及基隆各地來的各個優秀隊伍；縣內則有兆品酒店、年年小館、佛光大學、頭城家商等5支隊伍通過初賽。

抽籤以12鄉鎮市風景人文為發想，搭配在地的新鮮食材，每隊各創製出2道屬於宜蘭的創意菜餚進行評比，冠軍隊初食達人端出「縣酒鴨香溜香魚」與「蘭陽五寶如意捲」兩道料理，組合成一座美食藝術品。

第一道料理採用在地知名的香魚、宜蘭蔥、礁溪交白筍、溫泉絲瓜、紅露酒、鴨賞丁等，魚肉捲食蔬蒸熟炸過，爆香鴨賞丁及蒜片，加少許辣油後加入紅露酒淋上魚捲。主廚林錦成說，紅露酒的香醇厚實香氣凌人，如同宜蘭人的純樸與好客，熱情洋溢飄香；第二道蘭陽五寶如意捲，採用宜蘭白蒜、鴨賞、蘭陽名產棗餅、飛魚卵、金棗、沙拉及花生粉等，捲成圓柱狀，鹹香酸甘甜，讓人回味無窮。