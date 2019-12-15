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公路總局補助公共運輸 台東4偏鄉幸福巴士年底上路

2019-12-15 20:30聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東縣偏遠鄉鎮長期來公共運輸不足，公路總局為改善台東偏鄉大眾運輸，針對民營客運服務無法到達處，近兩年補助887萬元，在金峰等6鄉鎮推動幸福巴士，延平鄉及達仁鄉去年4月已上路，今年底前東河、長濱、池上及金峰4鄉幸福巴士將陸續上路行駛，6鄉共計開通23條路線。

公路總局高雄區監理所所長梁郭國表示，去年成功輔導延平鄉及達仁鄉開辦幸福巴士營運後，有效改善部落長者就醫、孩童就學及日常採買交通不便問題，今年再輔導東河、長濱、池上及金峰4鄉開辦幸福巴士，24日東河鄉、25日金峰鄉、27日池上鄉、31日長濱鄉幸福巴士將接續通車。

台東監理站股長鄭淑芬表示，公路總局887 萬元經費，用於補助部分鄉鎮採購小巴，或補助人事、維修保養、油耗等營運費用缺口及行銷推廣，其中補助東河採購2輛8人座小巴、長濱採購1輛、達仁採購2輛；另金峰自有2輛（民間捐助）、池上自有1 輛（民間捐助）、延平鄉則是推小黃公車。

鄭淑芬表示， 6鄉23線幸福巴士路網也銜接鼎東客運路線，有助改善台東地區整體公共運輸；明年會繼續推動海端、卑南、大武及太麻里4鄉幸福巴士路網，讓偏鄉居民交通更便利。

台東監理站人員協助台東縣長濱鄉公所「幸福巴士」領牌。記者羅紹平／翻攝
台東監理站人員協助台東縣長濱鄉公所「幸福巴士」領牌。記者羅紹平／翻攝
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台東縣東河鄉幸福巴士即將在24日上路營運，東河鄉長葉啟伸（中）開心的高雄區監理所...
台東縣東河鄉幸福巴士即將在24日上路營運，東河鄉長葉啟伸（中）開心的高雄區監理所人員合影。記者羅紹平／翻攝
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巴士台東公共運輸

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