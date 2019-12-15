白橘關係卡卡？ 宋楚瑜宜蘭訪黃定和否認挖民眾黨牆腳

親民黨總統候選人宋楚瑜今天到宜蘭，安排拜訪無黨籍宜蘭立委候選人黃定和，由於黃是民眾黨柯文哲力挺候選人，宋楚瑜行此到訪，被認為是為了搶政黨票。但宋楚瑜表示，好的人才都要爭取，而不是往外推，否認來挖民眾黨「牆腳」；黃定和則說，大家都是朋友，只要是朋友來訪都歡迎。

選舉競爭激烈，除了藍綠兩大政黨，第三勢力及小黨也爭相冒出頭，民眾黨與親民黨最近為了搶政黨票動作頻頻，白橘關係也產生微妙變化，甚至傳出關係惡化。宋楚瑜今天帶著子弟兵李鴻鈞立委到宜蘭，親民黨縣議員陳傑麟也陪同，第一站就拜訪從國民黨退黨的無黨立委候選人黃定和。

由於黃定和已經多次與民眾黨主席柯文哲同框造勢，雖然未加入民眾黨，但被視為白色力量支持的候選人；宋楚瑜今天到宜蘭安排的幾個行程，也被認為是來搶政黨票，挖民眾黨的「牆腳」。

宋楚瑜肯定黃定和擔任市長及縣議員的表現，而且黃所提的青年政策等主張，與他自己的理念相同，只要理念契和的人才，都應該支持，政治不分藍綠，只有效率。