親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

30多年來首次！陸駐美大使館兩人涉刺探情報 遭美驅逐

改善花蓮交通傅崐萁批民進黨否決該案 蕭美琴今否認

2019-12-15 19:00聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

國民黨副總統候選人張善政昨天與花蓮立委候選人傅崐萁共同舉辦座談會。傅崐萁昨天指出，徐榛蔚在3年前擔任立委時，提了「台九線拓寬特別條例」及「花東快速道路特別條例」，但被民進黨的立委全否決掉。 民進黨立委候選人蕭美琴今否認，表示2案是依立法程序順利送委員會交付朝野協商。

傅崐萁在昨天的座談會上說，蔡英文4年前選總統在花蓮造勢時，說東部交通建設優先，但時任立委的徐榛蔚在2016年擔任立委時，立刻提案「台九線拓寬特別條例」、「花東快速道路特別條例」，卻被民進黨立委否決。

傅崐萁說，令人不解的是，當時舉牌反對的還是花蓮選出的民進黨立委蕭美琴，這項表決紀錄留存立法院，凡走過必留下痕跡，蕭反對東部交通建設。今天傅崐萁到美崙山和市場掃街拜票，暫時未回應蕭美琴陣營說法。

蕭美琴競選總部反駁，台九線拓寬140億預算「全段匡列，分段施工」早在3年前就已完成爭取，整體預算來源均已匡列在案，工程也都持續進行中，民眾行駛壽豐、鳳林、光復、瑞穗等地都已經有寬敞的四線道。現在再以「台九線拓寬特別條例」重新討論台九線拓寬經費來源及主管機關、用地取得等問題，已無實質意義。

蕭美琴表示，馬政府時期曾做過「花東快速道路特別條例」可行性評估，當初認為不具效益而未做。時至今日已6年，認為時空環境及工程技術是否與當時不同，應再進行詳細的可行性評估，因此在交通委員會提案要求交通部以區域交通平衡發展為原則，重新啟動評估。

另外，國民黨立委候選人黃啟嘉今天接受韓家軍庶民汽機車聯隊桃園鐵衛車隊支持，黃啟嘉與車隊在花蓮市區掃街，沿途發送國旗。車隊長劉永忠表示，團體成員共90人，這次總共有21人參與環島，出動8輛重機及5台轎車，而車隊上都會掛上精神象徵中華民國國旗，環島途中會到各縣市的立委與韓國瑜競選總部，希望喚起更多民眾用行動支持韓國瑜及國民黨立委候選人。

國民黨立委候選人黃啟嘉今天接受韓家軍庶民汽機車聯隊桃園鐵衛車隊支持。圖／立委候選...
國民黨立委候選人黃啟嘉今天接受韓家軍庶民汽機車聯隊桃園鐵衛車隊支持。圖／立委候選人黃啟嘉競選總部提供
分享
民進黨立委候選人蕭美琴表示2案是依立法程序，順利送委員會交付朝野協商。圖／立委候...
民進黨立委候選人蕭美琴表示2案是依立法程序，順利送委員會交付朝野協商。圖／立委候選人蕭美琴競選總部提供
分享
立委候選人傅崐萁（右三）今天到美崙山和市場掃街拜票，暫時未回應蕭美琴陣營說法。圖...
立委候選人傅崐萁（右三）今天到美崙山和市場掃街拜票，暫時未回應蕭美琴陣營說法。圖／立委候選人傅崐萁競選總部提供
分享

傅崐萁蕭美琴民進黨

延伸閱讀

允傅崐萁報准參選立委？ 吳敦義：他不是國民黨...

花蓮立委 泛藍分裂綠營得利？

誰是正藍軍？ 張善政今先後與傅崐萁黃啟嘉同框...

賴清德形容嫁蕭美琴到花蓮 批張善政間接鼓勵賭...

相關新聞

白橘關係卡卡？ 宋楚瑜宜蘭訪黃定和否認挖民眾黨牆腳

2019-12-15 19:23

下車逛夜市！宜蘭礁溪觀光夜市開幕 溫泉夜市22日登場

2019-12-15 16:18

花蓮狗狗博覽會 毛小孩比美儀

2019-12-15 00:14

反毒大使看板搶丰采 白白：沒要選啦

2019-12-15 00:01

學習布農山林智慧 台東開課

2019-12-15 00:01

花蓮元旦戰機衝場 移太平洋公園

2019-12-14 23:54

基隆山藥大餐今晚登場席開百桌 10道創意料理好吃

2019-12-14 20:53

暗黑停車場變人氣商場 基隆東岸商場奪台灣建築獎首獎

2019-12-14 20:28

羅東運動公園黃紅交接！落羽松美遍宜蘭　

2019-12-14 17:00

影／學姐又來了 黃瀞瑩：宜蘭就是好地方要常來

2019-12-14 15:37

狠角色！台東交通隊車輛全面進化250匹 民眾：惹不起！

2019-12-14 14:52
看更多

熱門文章

暗黑停車場變人氣商場 基隆東岸商場奪台灣建築獎首獎

2019-12-14 20:28

新北歡樂耶誕城巨星雲集 侯友宜備好料慰問執勤員警

2019-12-14 21:27

金門議會搶綠地蓋大樓 上千民眾發起野餐表不滿

2019-12-15 18:34

環狀線年底通車恐生變？ 侯友宜：不會為了趕而趕

2019-12-15 11:20

戰機臨空呼嘯 航空模型嘉年華會苗栗天空好熱鬧

2019-12-15 11:52

烏金來了！漁會冠軍烏魚子也開賣

2019-12-14 22:25

冬至迎茶神 貓空豐茶祭來了

2019-12-15 07:39

蔡英文彰化拜票遭鬧場 國道收費員要求兌現承諾

2019-12-15 17:19

竹市香山那魯灣公園廣場綠美化 阿美族頭目今送祝福

2019-12-15 14:01

影／蔡英文南投慶福寺參香 5個字窺見勝選信心爆棚

2019-12-15 17:39

下車逛夜市！宜蘭礁溪觀光夜市開幕 溫泉夜市22日登場

2019-12-15 16:18

離開賽場陷桃色風波 朱木炎現身中華盃跆拳道錦標賽

2019-12-15 13:49

南迴公路拓寬 改23日全線通車

2019-12-15 00:00

影／南迴公路全線23日通車 蘇揆感性向無名英雄致謝

2019-12-15 10:34

海湧工作室被海巡感動 2個小時撿海廢近3噸

2019-12-15 17:20

打卡拍照絕佳景點 來坪林這3處騎單車還能拍美照

2019-12-15 03:47

謝俊州站台挺陳明義 柯文哲：個人交情可不穿背心才好

2019-12-15 17:35

陳其邁被問到罷韓成功會不會回鍋？ 他這麼回答

2019-12-15 19:33

跳脫藍綠 中國生產黨盧月香盼帶領金門人致富

2019-12-15 17:43

高雄反空汙大遊行5訴求 環保署上午先回應了

2019-12-15 10:31

台灣近視人口比例全球第一 這群人為上百弱勢童配眼鏡

2019-12-15 15:12

高雄反空汙遊行 民眾批：執政黨做一點就當200分

2019-12-15 17:32

基隆山藥大餐今晚登場席開百桌 10道創意料理好吃

2019-12-14 20:53

高雄反空汙遊行人數減 陳雄文：民眾應覺得空品改善

2019-12-15 17:47

鳳鼻隧道北路口 明起封閉

2019-12-15 00:00

反空汙大遊行 台電說明興達電廠20年來減排85%

2019-12-15 12:43

2019高雄反空汙大遊行登場 第三勢力候選人聲援

2019-12-15 15:12

愛情摩天輪遭卡？ 港務公司澄清

2019-12-15 00:07

中女百歲 樂儀隊358名學姐重返17歲

2019-12-14 23:40

小港機場何去何從 選將攻防

2019-12-15 00:05

影／謝龍介在宜蘭也高喊「大義滅親」 立委選票不能分

2019-12-15 18:01

愛玩橘／從肉形石到烤蚵 嘉義不一樣了

2019-12-15 00:14

好消息！教育部補助6千萬興建雲林土庫鎮立聯合幼兒園

2019-12-15 13:51

打破偏見盼社會重視 大學生辦「辦桌」邀街友圍爐

2019-12-15 16:45

后里柑橘損3分之1 製麵、榨汁求售

2019-12-14 23:55

蔡英文指陳秀寶與對手已五五波 「離選上只差一點」

2019-12-15 18:01

「真一中」爭霸 中一中1分險勝

2019-12-14 23:43

與金牌國手齊站 侯友宜不服輸：我路邊撿過鐵牌

2019-12-15 12:36

工作梯搭鵲橋 「最美女工頭」嫁了

2019-12-14 23:44

蔡沐霖騎單車掃街盼創「騎蹟」 鄭文燦籲票投雙蔡護台

2019-12-14 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top