改善花蓮交通傅崐萁批民進黨否決該案 蕭美琴今否認

國民黨副總統候選人張善政昨天與花蓮立委候選人傅崐萁共同舉辦座談會。傅崐萁昨天指出，徐榛蔚在3年前擔任立委時，提了「台九線拓寬特別條例」及「花東快速道路特別條例」，但被民進黨的立委全否決掉。 民進黨立委候選人蕭美琴今否認，表示2案是依立法程序順利送委員會交付朝野協商。

傅崐萁在昨天的座談會上說，蔡英文4年前選總統在花蓮造勢時，說東部交通建設優先，但時任立委的徐榛蔚在2016年擔任立委時，立刻提案「台九線拓寬特別條例」、「花東快速道路特別條例」，卻被民進黨立委否決。

傅崐萁說，令人不解的是，當時舉牌反對的還是花蓮選出的民進黨立委蕭美琴，這項表決紀錄留存立法院，凡走過必留下痕跡，蕭反對東部交通建設。今天傅崐萁到美崙山和市場掃街拜票，暫時未回應蕭美琴陣營說法。

蕭美琴競選總部反駁，台九線拓寬140億預算「全段匡列，分段施工」早在3年前就已完成爭取，整體預算來源均已匡列在案，工程也都持續進行中，民眾行駛壽豐、鳳林、光復、瑞穗等地都已經有寬敞的四線道。現在再以「台九線拓寬特別條例」重新討論台九線拓寬經費來源及主管機關、用地取得等問題，已無實質意義。

蕭美琴表示，馬政府時期曾做過「花東快速道路特別條例」可行性評估，當初認為不具效益而未做。時至今日已6年，認為時空環境及工程技術是否與當時不同，應再進行詳細的可行性評估，因此在交通委員會提案要求交通部以區域交通平衡發展為原則，重新啟動評估。