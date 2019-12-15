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花蓮地檢署查賄 現金賄選7件

2019-12-15 10:20中央社 花蓮縣15日電

總統立委選舉進入倒數，花蓮地檢署公布查賄情形，目前過濾9件選他案，其中7件為現金賄選。地檢署針對查賄及反賄射出「3支箭」，24小時受理檢舉電話，呼籲民眾勿以身試法。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華表示，總統及立委選舉投票進入競爭白熱化階段，已陸續接獲相關賄選情資。為維護選舉公平、公正及公開的進行，淨化選風，針對查賄及反賄近日射出「3支箭」。

包括與全國各檢察署同步成立「選舉查察聯繫中心」，自即日起至民國109年1月12日止，全天候24小時受理檢舉電話，經紀錄後將檢舉人身分彌封，以密件送由地檢署情資過濾小組分析，再交由檢察官指揮偵辦，爭取辦案時效。

利用傳播媒體宣導檢舉賄選，民眾除前往司法警察機關檢舉之外，也可利用法務部檢舉電話：0800024099及下載APP以雲端傳送訊息的方式檢舉。

花蓮地檢署偵查檢察官及主任檢察官已陸續前往花蓮縣警察局各分局下轄的派出所，與基層員警座談，除持續督導「戶到戶宣導反賄選」外，並指導基層員警在針對賄選情資的處理及基本蒐證方式，將反賄選及檢舉賄選觀念扎根基層。

花蓮地檢署檢察長洪信旭呼籲，候選人應以正當方式爭取選民認同及支持，切勿心存僥倖以身試法；選舉檢舉獎金，最低新台幣50萬元，最高1500萬元，案件經起訴即可發放檢舉獎金，對檢舉人身分絕對保密，鼓勵民眾挺身檢舉不法。

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