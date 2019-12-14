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基隆山藥大餐今晚登場席開百桌 10道創意料理好吃

2019-12-14 20:53聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆山藥大餐今晚熱鬧登場，席開100桌，市長林右昌肯定農會推廣有成，這次報名時可說是「秒殺」，民眾對10山藥創意料都都讚不絕口，很脆又新鮮，尤其融入海鮮搭配，讓基隆山藥有濃濃第海味，很好吃。

今晚山藥大餐10道菜色都是創意料理，包括山藥白玉捲雙併、生菜山藥小吻魚、山珍海味、山藥蒸鮮魚、山藥燉烏骨雞湯、紅糟鰻併山藥米糕、山藥酥併香蔥派、山藥佐蒜泥蝦粄條、琉璃翡翠、山藥炒牛柳等，每道菜色都融入山藥的新鮮及脆度，再加上美味的海鮮，讓人垂涎三尺。

為推廣基隆市的農特產山藥，市政府與市農會今晚間舉辦山藥大餐活動，在基隆港海產樓席開百桌，市農會與市府合作推廣基隆的農特產品，推出各種山藥相關的創意料理，每年的山藥大餐報名一推出就被「秒殺」，今年採現場報名，不接受網路報名，仍大受歡迎。

林右昌說，基隆山藥大餐經過這幾年的推展，現在幾乎都是一推出就被「秒殺」，成為基隆市農會最盛大的活動，每年的餐點也都推陳出新，越做越好；此外，市府產業發展處也與農會合作，結合種植山藥農友媒合餐飲業者，推出以基隆山藥為食材的麵包、手搖飲，透過料理手法結合在地農產食材，也讓基隆原生種山藥的價格水漲船高。

基隆山藥大餐今晚登場席開百桌，10道創意料理好吃。圖／基隆市政府提供
基隆山藥大餐今晚登場席開百桌，10道創意料理好吃。圖／基隆市政府提供
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基隆山藥大餐今晚登場席開百桌，10道創意料理好吃。記者游明煌／攝影
基隆山藥大餐今晚登場席開百桌，10道創意料理好吃。記者游明煌／攝影
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基隆山藥大餐今晚登場席開百桌，10道創意料理好吃。圖／基隆市政府提供
基隆山藥大餐今晚登場席開百桌，10道創意料理好吃。圖／基隆市政府提供
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基隆港創意料理菜色

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