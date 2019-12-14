親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國防最後一塊拼圖 蔡英文承諾反滲透法31日通過

暗黑停車場變人氣商場 基隆東岸商場奪台灣建築獎首獎

2019-12-14 20:28聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

暗黑停車場變人氣商場，基隆東岸商場奪台灣建築獎首獎。圖／基隆市政府提供
暗黑停車場變人氣商場，基隆東岸商場奪台灣建築獎首獎。圖／基隆市政府提供
分享

「2019台灣建築獎」頒獎典禮今天在台北南港展覽館舉行，基隆東岸廣場在眾多優秀作品競爭中脫穎而出，榮獲首獎殊榮，市府由都市發展處徐燕興處長代表，自內政部次長花敬群手中接過獎牌。這裡從原本暗黑停車場蛻變成人氣商場，且是賞基隆港海景的觀光亮點。

基隆東岸廣場商場位於基隆東岸碼頭，該建物原為地下4層、地上1層之老舊停車場，原來空間開放性不足，為城市死角。經由促參引進民間投資和經營活力，並邀請梁豫章建築師，在梁建築師巧妙的設計，精煉的建築設計與精準的材料運用。並在市府以整體都市設計的協力下，取得今年度建築界最高榮譽，台灣首獎。

一般促參的商場設計，以商業空間極大化設計，缺少公共開放空間，評審委員認為，東岸廣場於地面一層留設公共通廊，讓田寮河與忠一路商圈聯通，並把交通循環站服務空間點亮。3樓的退縮開放空間，成為觀賞郵輪和基隆港絕佳地方，樓上的開放天空跑道，也別具特色。一個商業空間有如此的公共性，評審認為這市府和投資者，高度整合，顯見市府能力。

基隆市都市發展處表示，基隆海港、城市與山丘形成緊密的都市發展關係，東岸廣場是內港第一步，市府以「港、城、丘」的都市再生策略，未來還會結合東岸海港大樓整改建、文化中心改建，並興闢東岸廣場，將這幾塊基地用天空平台串接起來。後續市府將透過城際轉運站新建工程、國門廣場計畫、水環境改善計畫等，將基隆內港水岸環境塑造為國際觀光、人本、親水休憩兼具的都市空間。基隆重回台灣頭，已經成形。

台灣建築獎是由中華民國全國建築師公會主辦的優良建築選拔活動，每年會從各建築師與建築領域相關單位所建設的新建物進行評選，並決定入圍與最終獲獎者。今年共177件作品參選，經過建築師與學者組成的評審團實地勘查入圍作品後決選，基隆東岸廣場透過老建築改造，讓沒落景象翻轉為人流來往的商業與休憩空間，展現建築的環境影響力及啟發性，因此才在眾多優秀作品的競爭中脫穎而出。

暗黑停車場變人氣商場，基隆東岸商場奪台灣建築獎首獎。圖／基隆市政府提供
暗黑停車場變人氣商場，基隆東岸商場奪台灣建築獎首獎。圖／基隆市政府提供
分享

建築基隆港

延伸閱讀

蔡適應今天一口氣成立4場後援會 各系統人氣旺

影／基隆中山二路空屋起火火舌猛烈 起火原因可...

南投縣玉山獎 簡銘山、林廣分獲美術、文學貢獻...

法國情侶台灣自由行基隆迷路 熱心警指引還介紹...

相關新聞

狠角色！台東交通隊車輛全面進化250匹 民眾：惹不起！

2019-12-14 14:52

基隆山藥大餐今晚登場席開百桌 10道創意料理好吃

2019-12-14 20:53

羅東運動公園黃紅交接！落羽松美遍宜蘭　

2019-12-14 17:00

影／學姐又來了 黃瀞瑩：宜蘭就是好地方要常來

2019-12-14 15:37

雙子座流星雨今晚極大期 花蓮縣府推薦十大賞星地點

2019-12-14 13:22

美女反毒宣導大使搶選舉牆目光 網友：怎麼不是她選？

2019-12-14 13:13

法國情侶台灣自由行基隆迷路 熱心警指引還介紹美景

2019-12-14 12:08

蘇花改馬拉松先開跑 選手體驗這人生唯一的機會

2019-12-14 12:01

訪基隆迷路獲熱心指引 法國情侶讚警察真好

2019-12-14 10:36

東河鄉傳統射箭賽 聚集300族人同場競技

2019-12-14 10:22

觀光列車改裝首航 台鐵基隆站將變商業生活中心

2019-12-13 23:56

助弱勢過好年 花蓮家扶募集1200份暖心套餐

2019-12-13 23:38

私房景點／新社香蕉絲工坊 傳承噶瑪蘭族人手藝

2019-12-13 22:50

宜蘭冬山新創舉！明年補助5000元 住家加裝監視器

2019-12-13 17:39
看更多

熱門文章

全台最美女工頭結婚了 因一把工作梯與丈夫種下情愫

2019-12-14 11:10

南迴公路新線通車日定案 23日上午9點半蔡英文主持

2019-12-14 08:55

狠角色！台東交通隊車輛全面進化250匹 民眾：惹不起！

2019-12-14 14:52

嘉義市唯一休閒農場 看奇石老樹享檜木芬多精

2019-12-14 13:48

台南耶誕跨年市集 蕭壟文化園區化身兒童樂園

2019-12-13 22:24

蓋台中歌劇院幕後英雄圓夢！平安夜音樂會開嗓飆高音

2019-12-13 22:46

嘉義車站連接高鐵 議員：可建輕軌

2019-12-13 22:57

高雄大型卡通氣球遊行 今天下午夢時代登場

2019-12-14 11:10

雙子座流星雨今晚極大期 花蓮縣府推薦十大賞星地點

2019-12-14 13:22

法國情侶台灣自由行基隆迷路 熱心警指引還介紹美景

2019-12-14 12:08

美女反毒宣導大使搶選舉牆目光 網友：怎麼不是她選？

2019-12-14 13:13

訪美發「五星名片」挨批 恆春鎮長：別亂扣紅帽子

2019-12-14 16:31

鼻頭角步道稜谷線爆紅 聽濤營區加持更添出遊樂趣

2019-12-14 08:56

羅東運動公園黃紅交接！落羽松美遍宜蘭　

2019-12-14 17:00

改建完成...北市大龍市場啟用 柯文哲：今後市場標準

2019-12-13 23:45

豆腐岩百人排「水」字空拍 牽手護水源

2019-12-14 14:36

北市府下周三前補資料 環狀線第一階段履勘時間仍未知

2019-12-14 14:37

「落選頭」蘇志強遞補議員 桃市議會將出現首對夫妻檔

2019-12-14 17:25

高雄立委選舉民進黨候選人造勢 今晚多人南下助陣　

2019-12-13 22:21

再轟六都規畫 柯文哲：最爛的選擇

2019-12-14 00:04

觀光列車改裝首航 台鐵基隆站將變商業生活中心

2019-12-13 23:56

中火持續供電 台電：「這原因」燃煤機組不能說停就停

2019-12-14 10:55

見送發燒母就醫救護車老舊 他捐百萬買新車贈消防局

2019-12-14 13:01

鄭文燦回母校 談桃園八德多處新建設

2019-12-14 17:28

暗黑停車場變人氣商場 基隆東岸商場奪台灣建築獎首獎

2019-12-14 20:28

東北角「黑金」紫菜盛產 東北季風、海浪越打長越好

2019-12-14 14:04

台中大坑9之1號步道新廁所完工啟用 彩繪動物外觀吸睛

2019-12-14 10:22

「沒靈魂」綠批耶誕迪士尼 盧秀燕：已逾18萬人次觀賞

2019-12-13 23:36

墾丁「水鳥天堂」好熱鬧 來看雁鴨嬉戲、魚鷹翱翔

2019-12-14 06:49

屏東綠營遊行號召青年 「小熊維尼」和「吳斯懷」也來

2019-12-14 17:40

綠營望罷韓遊行改期？尹立：堅定舉辦、我們不是民進黨

2019-12-14 17:46

蘇花改馬拉松先開跑 選手體驗這人生唯一的機會

2019-12-14 12:01

奇美博物館聖誕周末化裝舞會 連兩周休多項熱鬧活動

2019-12-14 14:47

屏東蓮霧搶鮮上市賣好價 白頭翁也愛它的甜滋味

2019-12-14 11:09

劍湖山推出跨年露營不用帶裝備 兩人同行只要6999元

2019-12-14 12:12

睡覺也能拿來比賽？睡床上睡草地上拿獎品…相揪來睏！

2019-12-14 16:32

罷韓遊行要改期？趙天麟：21日我全家都會參加

2019-12-14 17:46

去龜吼漁港不再塞塞塞 道路拓寬未來好開好停車

2019-12-14 16:32

台13甲線拓寬 最後一段竣工

2019-12-13 23:05

影／學姐又來了 黃瀞瑩：宜蘭就是好地方要常來

2019-12-14 15:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top