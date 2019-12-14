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蘇花改馬拉松 6千跑者搶先領略山林之美

2019-12-14 13:46中央社 宜蘭縣14日電

蘇花改歷經9年施工，預計明年1月初全線通車，相關單位今天舉行蘇花改南澳馬拉松活動，6000多名跑者搶先一睹蘇花改南澳段的山林之美。

今天上午9時30分一到，由交通部公路總局局長陳彥伯、宜蘭縣長林姿妙、蘇花公路改善工程處處長邵厚潔為半馬組鳴槍開跑，上千名跑者全副武裝，在寒風刺骨中勇往直前，完賽後還有貼心的熱食供應，不少搶到名額的跑友直呼好幸運。

主辦單位表示，半馬組比賽路線從南澳綜合運動場開跑，途經大南澳陸橋、武塔隧道、觀音隧道，隧道內為單向通行，標高約為4.6公尺，寬9公尺，因全線封路管制，在全程無車、無空氣汙染環境下，除能讓跑者盡情揮灑汗水外，沿途南澳區的山川瑰麗美景更是盡收眼底。

陳彥伯說，歷經9年工程，相當浩大也不易，從2011年到現在，終於要在明年全線通車了，除感謝各單位努力外，也要特別感謝蘇花公路改善工程處，讓大家有個安全回家的路。

為了體恤工程單位的辛苦，這次也首度將隧道投影搬至蘇花改武塔隧道中，放映著這幾年蘇花改路段的施工紀錄片，讓民眾共同體會這得來不易的工程。

林姿妙表示，這次賽事有80%是宜蘭以外縣市的跑友，透過賽事為南澳鄉帶來可觀的觀光收入，也讓大家了解到南澳鄉的美麗，期待明年蘇花改通車，讓大家能更安全的來往宜花，並為宜蘭縣帶來更多的人潮。

南澳蘇花改林姿妙

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