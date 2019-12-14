美女反毒宣導大使搶選舉牆目光 網友：怎麼不是她選？

基隆市孝二路、仁五路口由於是上下國道一號的要道，有一處大樓的廣告看板被稱為基隆的「選舉牆」，每逢選舉都是掛滿候選人看板，今年參選立委國民黨、民進黨的宋瑋莉、蔡適應都掛上去了。但最近另有一幅看板卻吸走過往民眾目光，原來是警察局的反毒宣導大使藝人白馨儒（白白）的看板，擁有10萬粉絲項的白白說「我沒有要選啦」，不少網友留言，怎麼不是她出來選？

美女反毒大使搶選舉牆目光，網友：怎麼不是她選？記者游明煌／攝影 分享 facebook

宋瑋莉的看板寫著「庶民福祉，咱來顧」，蔡適應標榜「民生法案，第一優先」，藍綠候選人看訴求主要政見。不過，旁還還有一幅看板，上方寫著「要選就選最好最安心的」，下方是「最挺基隆小寶貝」，不細看還以為是藍綠外出來搶戰的正妹對手，更像是選舉看板，成功引發過往民眾好奇心。

白白在臉書說，最近遇到朋友或一些長輩都會問「白白妳要選立委？要選的話，不要客氣，大家可以幫妳助選」白白說「沒有啊，那是我工作室的廣告」，她表示，剛好遇到選舉期間，很榮幸跟立委候選人蔡適應、宋瑋莉同框。

市議員林旻勳留言說，超像選舉的看板，想說怎麼有這麼美的候選人我要投，才發現是人美心也美的白白，感謝善心大美女日前送二手衣服來給暖暖區碇內社區發展協會關懷據點及幸福食物銀行關懷需要幫助的民眾。