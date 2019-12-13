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獨／遠航信託半數「搬走」 誰在喬事公文全揭露

多隻眼守望！宜蘭冬山新創舉 明年補助住家加裝監視器

2019-12-13 17:39聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭縣冬山鄉公所今天宣布，明年1月1日起受理申請，補助住戶裝設錄影監視器，一戶5千元，首批限額100戶，申請住戶以位在偏僻街巷或重要路口為優先，但至少有一個監視鏡頭向外，若發生治安或交通事故，有義務提供影像資料給警方等單位追查或公益使用。

冬山鄉公所指出，「宜蘭縣冬山鄉公所補助民間裝設錄影監視器實施要點」將自109年元月起實施，主要目的是為維護鄉內社區安全及有效強化交通安全機制，透過補助鄉民裝設家戶錄影監視系統，延伸建立社區安全防護網，並彌補現行重要路口錄監系統設置密度不足及維護鄉民居家的安全性。

冬山鄉公所補助民間裝設錄影監視器實施要點補助對象，為設籍並實際居住冬山鄉住戶，依戶籍地址每址限申請一次，應以符合公眾、公益使用為目的，監控處所應於治安要點、重要路口、偏僻巷弄、治安死角交通要衝公共處所，並依程序辦理後，始得同意所請。

同時，裝設後應至少2年維持系統正常運作，不得擅自遷移，申請人如有虛設或不法之情事，除應繳回該補助經費外，並依法究辦。

鄉長林峻輔表示，家戶裝設監視器等級不一，從幾萬到十多萬都有，但最高就是1戶補助5千元，受補助家戶裝設的監視鏡頭，至少有一個是要向外，可以監視到路口或戶外，透過補助裝設家戶錄影監視系統，民間與政府間公私協力，建立社區安全防護網，而監視系統由家戶維護與管理，公部門也可不必再花費相關費用。

鄉公所表示，補助申請依冬山鄉公所官網公告日期為準，鄉民可向本所民政課提出申請，經審查同意補助後始得裝設。

宜蘭縣冬山鄉公所今天宣布，明年1月1日起受理申請，補助住戶裝設錄影監視器，協助社...
宜蘭縣冬山鄉公所今天宣布，明年1月1日起受理申請，補助住戶裝設錄影監視器，協助社區守望。記者羅建旺／攝影
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