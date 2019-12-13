用路人注意 花蓮市中山地下道北濱外環道將封路養護

花蓮市北濱外環道23日起將封路養護7天，市公所人員連日張貼警告牌。圖／花蓮市公所提供 分享 facebook 花蓮市區中山地下道從20日晚間10時、北濱外環道從23日上午8時開始，將陸續因執行清洗、養護作業封路，市公所已在沿線豎立告示牌，市長魏嘉賢今天提醒用路人屆時配合改道。

中山地下道是市區重要道路，市公所選在車流量較少的深夜時段執行清洗養護工作，20日晚間10時至21日上午6時封路8小時。影響較大的是北濱外環道，從將23日上午8時至29日下午5時，一連7天封路檢修。

市長魏嘉賢今天與清潔隊長吳慶展前往北濱外環道，確認警示公告都已張貼。魏嘉賢說，中山地下道和北濱外環道的封路管制期間，禁止各種車輛進入。北濱外環道路分，可改行駛北濱街或海濱街，不過，15噸以上貨車在管制時段晚間8時至隔天上午8時，禁行北濱街與海濱街，請大貨車駕駛特別留意，提前改道。

魏嘉賢說，市公所獲縣府委託管養北濱外環道，因車流量大，長期掉落的砂石容易淤積在外環道排水溝內，往來車輛排放的廢氣，也會汙染牆面，每年農曆年前，必須定期維修養護，否則可能造成影響用路安全；最近市區不少公共工程施做，影響交通，魏嘉賢也盼市民包容配合。