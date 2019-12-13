衛福部台東醫院員工李佾純 飛東非肯亞助孩童

衛福部台東醫院員工李佾純，今年10月和友人飛到東非肯亞「基塔萊」小鎮，幫當地的小學生除去腳部鑽心刺骨的沙蚤，再為婦女送上從沒見過的漂亮內衣；儘管家人朋友擔心她必須冒著感染和失聯的風險跨國助人，但她說「看看肯亞，我們還有甚麼好抱怨」。

「好像腳掌被針刺了幾百個洞，頭皮發麻我！」李佾純說，第一次看到小朋友的腳底竟是被沙蚤侵入，實在不敢相信自己的眼睛，同行的醫生問他們，誰不敢看到鮮血去輕症區吧，見血不會暈倒的到重症這邊來，她選擇重症區，幫小朋友清除沙蚤。

今年10月李佾純在行李中帶了簡單的醫藥包、布衛生棉、文具和送給當地兒童的生活用品，臨行之前又塞進一批業者捐贈的新品內衣，和友人搭機拉車28個小時，飛到東非肯亞一個世人罕至的村落「基塔萊」小鎮。

當她透過當地翻譯告訴婦女「內衣要貼身穿」，得到的反應竟然是「WOW！原來這就是女生內衣」、「顏色好漂亮」，接著輪流走到屋子裡試穿，連90歲的老阿嬤都像走進大觀園一般，看著自己的女兒、孫女套上內衣展示。教導當地女童手工製作布衛生棉。