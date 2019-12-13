親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「韓國瑜總統後援會」等逾兩百社團被消失 臉書：違反守則

薯條倒餐盤這樣吃 速食店員工揭真相：母湯啊

衛福部台東醫院員工李佾純 飛東非肯亞助孩童

2019-12-13 14:13聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

衛福部台東醫院員工李佾純，今年10月和友人飛到東非肯亞「基塔萊」小鎮，幫當地的小學生除去腳部鑽心刺骨的沙蚤，再為婦女送上從沒見過的漂亮內衣；儘管家人朋友擔心她必須冒著感染和失聯的風險跨國助人，但她說「看看肯亞，我們還有甚麼好抱怨」。

「好像腳掌被針刺了幾百個洞，頭皮發麻我！」李佾純說，第一次看到小朋友的腳底竟是被沙蚤侵入，實在不敢相信自己的眼睛，同行的醫生問他們，誰不敢看到鮮血去輕症區吧，見血不會暈倒的到重症這邊來，她選擇重症區，幫小朋友清除沙蚤。

今年10月李佾純在行李中帶了簡單的醫藥包、布衛生棉、文具和送給當地兒童的生活用品，臨行之前又塞進一批業者捐贈的新品內衣，和友人搭機拉車28個小時，飛到東非肯亞一個世人罕至的村落「基塔萊」小鎮。

當她透過當地翻譯告訴婦女「內衣要貼身穿」，得到的反應竟然是「WOW！原來這就是女生內衣」、「顏色好漂亮」，接著輪流走到屋子裡試穿，連90歲的老阿嬤都像走進大觀園一般，看著自己的女兒、孫女套上內衣展示。教導當地女童手工製作布衛生棉。

在基塔萊小鎮的10天行程，李佾純幫孩童清除沙蚤，教導當地女孩手工製作布衛生棉。讓她深深自覺「把沙蚤從腳底夾出來，讓她有鞋穿，有衛生棉可以用，不用是醫生你就救了她們」。

衛福部台東醫院員工李佾純，今年10月和友人飛到東非肯亞「基塔萊」小鎮，幫當地的小...
衛福部台東醫院員工李佾純，今年10月和友人飛到東非肯亞「基塔萊」小鎮，幫當地的小學生除去腳部鑽心刺骨的沙蚤。圖／李佾純提供
分享
李佾純教導當地女孩手工製作布衛生棉，讓小女生不會因為生理期出血外露，被歧視恥笑。...
李佾純教導當地女孩手工製作布衛生棉，讓小女生不會因為生理期出血外露，被歧視恥笑。圖／李佾純提供
分享

肯亞

延伸閱讀

陸建鐵路 肯亞嫌貴被逼著用

肯亞進口商被迫使用中國蓋的鐵路運輸 費用高又...

舊內衣直接丟垃圾桶？業者建議做回收、剪掉鋼圈...

肯亞青年嗜賭如命 政府難止歪風

相關新聞

用路人注意 花蓮市中山地下道北濱外環道將封路養護

2019-12-13 14:38

就醫搭車違停吃紅單 宜蘭市本月底新增機車位

2019-12-13 14:16

溫泉護照夯到縣民都想要 宜蘭：限量5千快來集章

2019-12-13 13:23

助弱勢過好年 花蓮家扶推暖心套餐鼓勵認購

2019-12-13 12:24

宜蘭好山好水適合養老？ 網曝這一點是大問題

2019-12-13 11:05

冬日宜蘭美食 蘇澳黃金醃蘿蔔來了

2019-12-13 07:25

礁溪觀光夜市今晚開張 前1千名抽機車

2019-12-13 00:00

影／天寒地凍心疼危險捕鰻苗人 林姿妙晚間親送保暖包

2019-12-12 22:01

三星除了知名蔥蒜又加一味 全國唯一鴨食農教育在這裡

2019-12-12 21:35

大四美23連霸蟬聯地王 基隆房價穩定成長中正區漲數多

2019-12-12 17:07

等了30年 礁溪鄉第一個觀光夜市明開張

2019-12-12 15:25

蘇澳元旦升旗 免費早餐再分送1500頂紀念帽洗衣粉毛巾

2019-12-12 12:35

蘭陽、漢陽編修「憨子弟」 宜蘭傳藝連4天演8場

2019-12-12 11:54

台東南迴溪床神秘三角堆？ 工程人員解密

2019-12-12 11:36
看更多

熱門文章

騎車要訓練！機車駕訓班補助1300元 1月1日開跑

2019-12-12 15:25

等了30年 礁溪鄉第一個觀光夜市明開張

2019-12-12 15:25

板橋文化路設新北市首條公車專用道 一般車開進要罰

2019-12-13 11:39

宜蘭好山好水適合養老？ 網曝這一點是大問題

2019-12-13 11:05

國民黨棄保效應 黨內大老紛紛表態支持林國慶

2019-12-12 18:50

屏東最宜居？他曝夫婦捨澳洲住東港 網最憂心這點

2019-12-13 12:34

祕境爆紅！台南六甲落羽松季結合小旅行 明年元月登場

2019-12-13 07:29

遭抹黑當選就「忘了承諾」 洪慈庸提告反擊

2019-12-12 16:52

人事異動 高市府今發新一波人事令

2019-12-12 19:45

大四美23連霸蟬聯地王 基隆房價穩定成長中正區漲數多

2019-12-12 17:07

竹縣長楊文科全日文致詞 宮崎訪問團喜驚：超暖心

2019-12-12 19:28

「添唐拳」校長趴地親吻地板 哽咽中表達感謝

2019-12-12 20:09

還記得志玲姐姐婚禮上在陽台揮手那幕？來台南你也行

2019-12-12 17:05

昔「工人鎮長」遞補屏縣議員 洪明江貼大夜照告別中油

2019-12-12 19:18

嘉市去年清淤預算執行率欠佳 議員：黃敏惠任內較好

2019-12-12 15:27

柯文哲提基隆併入北市 「台灣規畫六都很荒謬」

2019-12-12 23:50

屏科大這套技術奪世界冠軍 可防網軍帶風向

2019-12-12 18:33

冬日宜蘭美食 蘇澳黃金醃蘿蔔來了

2019-12-13 07:25

記得先儲水！桃園、龜山19日零時起3萬戶停水

2019-12-13 12:22

礁溪觀光夜市今晚開張 前1千名抽機車

2019-12-13 00:00

台南市府活動竟花錢招募鼓掌部隊 黃偉哲：引以為戒

2019-12-13 11:53

台南拿一席韓勝率超過8成 綠營：謝龍介吹口哨壯膽

2019-12-12 18:05

鄉間道士拚學術 考上博士班

2019-12-13 00:07

交部卡半年？ 愛情摩天輪12月招標跳票

2019-12-12 23:27

影／天寒地凍心疼危險捕鰻苗人 林姿妙晚間親送保暖包

2019-12-12 22:01

紅綠燈智慧化！自動控制秒數 駕駛不再瞎等紅燈

2019-12-12 16:42

屏東來義鄉長補選2人登記 鄉民視為「延長賽」開打

2019-12-12 17:52

大龍市場明開幕 打卡上傳送限量文青風帆布購物袋

2019-12-12 17:05

屏東一選區統促黨翁啓峯詐欺罪未執行 初審資格不符

2019-12-12 17:08

農民爭取山林土地管理放寬 林務局長： 已送行政院審查

2019-12-12 18:51

碰上「愛情」摩天輪就卡？高市府批交通部拖半年未核定

2019-12-12 15:57

攝影金牌警妙手修復 神像與未斷香灰奇蹟合影

2019-12-13 13:01

免費公車限市民 盧秀燕鬆口：研究後決定

2019-12-12 23:11

影／大湖草莓文化季開場 今起連4天88折優惠

2019-12-12 15:44

人氣燒肉南霸天將打造「安平港園區」 6旗下品牌進駐

2019-12-13 13:17

越晚越美 台南縣市合併民治中心將首度耶誕點燈

2019-12-12 21:54

議員籲免費公車限市民？盧秀燕：研究財務後再說

2019-12-12 16:25

三星除了知名蔥蒜又加一味 全國唯一鴨食農教育在這裡

2019-12-12 21:35

影／浪漫夜燈光雕秀 林家花園亮到到明年情人節

2019-12-12 21:51

林佳龍罵人怎麼辦？ 幕僚搬出林妻廖婉如消氣

2019-12-12 15:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top