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溫泉護照夯到縣民都想要 宜蘭：限量5千快來集章

2019-12-13 13:23聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

泡湯好時機，宜蘭縣政府推出「2019冬戀蘭陽溫泉季」，發行5千張「礁溪森林風呂」半年護照，從12月1日到明年5月31日止，可以天天泡，天天免費泡1次，而泡湯門票外地遊客120元，若半年以180天計算，天天泡可省2萬1600元，如果宜蘭縣民票80元，天天泡可省1萬4400元，十分搶手。

不過，要獲得「礁溪森林風呂」半年護照，可參加「溫泉景點集章活動」，12月1日到明年2月13日，要集滿「3處不同鄉鎮」的溫泉景點，或是溫泉標章店家的戳章才能兌換。

但民進黨宜蘭縣議會黨團發現，除了參加集章遊客可獲得外，縣政府還免費發放給礁溪等特定區域與團體相關人員，認為縣政府不應該有差別待遇，今天要求縣民都要有才公平。

對此，宜蘭縣政府表示，發送對象主要是協助2019冬戀蘭陽溫泉季活動相關單位與人員，包括12月8日開幕活動與會來賓、媒體，還有宜蘭縣議會、礁溪鄉公所、礁溪鄉代表會、義警女子分隊、礁溪部分守望相助隊、礁溪鄉村長、鄰長等，發送數量約1千張。

至於每位縣民都發，宜蘭縣政府工商旅遊處表示，活動是為加強行銷宣傳，並鼓勵民眾參與，且透過護照發行，促進宜蘭溫泉景點觀光旅遊消費，非僅溫泉季活動期間使用，不論平日及淡季等時間都能使用，並帶動周邊消費，刺激觀光發展，以每人每半年共180天護照使用次計算，預估每人每次可帶動周邊經濟效益約200元，預計可創造觀光產值約1億8千萬元以上的觀光產值。

縣府表示，若縣民想要，可以參加集章活動。

縣政府表示，這項「溫泉景點集章活動」引起相當大的迴響，許多外縣市遊客紛紛為此留宿宜蘭，到各鄉鎮集戳章，以秋冬遊補助房間數統計，自12月1日至12月12日宜蘭住宿已達3萬多間房，溫泉季成功，感謝參與活動的相關單位、公協會及產業者們，相關活動持續到12月15日，歡迎全國遊客蒞臨2019冬戀蘭陽溫泉季。

宜蘭縣政府推出「2019冬戀蘭陽溫泉季」，發行5千張「礁溪森林風呂」半年護照，但...
宜蘭縣政府推出「2019冬戀蘭陽溫泉季」，發行5千張「礁溪森林風呂」半年護照，但民進黨宜蘭縣議會黨團發現，除了參加集章遊客可獲得外，縣政府還免費發放給礁溪等特定區域與團體相關人員，認為縣政府不應該有差別待遇，今天要求縣民都要有才公平。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣政府推出「2019冬戀蘭陽溫泉季」，發行5千張「礁溪森林風呂」半年護照，但...
宜蘭縣政府推出「2019冬戀蘭陽溫泉季」，發行5千張「礁溪森林風呂」半年護照，但民進黨宜蘭縣議會黨團發現，除了參加集章遊客可獲得外，縣政府還免費發放給礁溪等特定區域與團體相關人員，認為縣政府不應該有差別待遇，今天要求縣民都要有才公平。記者羅建旺／攝影
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溫泉季

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