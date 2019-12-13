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助弱勢過好年 花蓮家扶推暖心套餐鼓勵認購

2019-12-13 12:24聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

為幫助受助家庭過好年，花蓮家扶中心即起推出「暖心套餐」，套餐有年菜年貨兩種形式，每分都是1000元，將視扶助家庭需求發放，預計募集1200分，盼民眾踴躍認購，讓弱勢家庭也能感受年節暖意。

花蓮家扶發起的《傳愛過好年-暖心套餐認購活動》，即起至明年1月15日認購。家扶表示，年菜部分會有獅子頭、雞湯、甜品等富有年味的菜色，年貨則以日用品、棉被等為主，每分價值都是1000元。

花蓮家扶中心主任施政延說，目前扶助的家庭約1600戶，有超過是一個人養家，更有6成6全戶月收入不到2萬元，逾7成是單親及隔代教養家庭。許多人視為稀鬆平常的團圓飯，對這些弱勢家庭卻是奢求。

12歲的扶助童小恩，一家六口住在秀林鄉原民部落，他的父母都在山上打零工，每年除夕夜，爸媽返家時都超過晚上8時，懂事的小恩除了要照顧3個弟弟，還要先幫忙準備年夜飯。花蓮家扶中心希望，透過暖心套餐，能讓像小恩一樣的弱勢家庭，也能有頓溫馨美味的團圓飯。

花蓮家扶中心表示，暖心套餐認購到明年1月15日，每分1000元，目標是1200分，若民眾認購踴躍，就能幫助更多家庭。認購截止後，預計於明年1月16日至22日分區發放，認購可至郵局畫撥，帳號06400301，戶名「花蓮家扶中心」(註明歲末套餐)，或至花蓮家扶中心在花蓮市中興路75號的服務據點認購，洽詢電話（03）8236005。

花蓮家扶中心表示，吃一頓團圓飯，對一般人稀鬆平常，但對弱勢家庭來說，卻是奢求。圖...
花蓮家扶中心表示，吃一頓團圓飯，對一般人稀鬆平常，但對弱勢家庭來說，卻是奢求。圖／花蓮家扶中心提供
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花蓮家扶中心推出暖心套餐，盼民眾踴躍認購，助弱勢戶過好年。圖／花蓮家扶中心提供
花蓮家扶中心推出暖心套餐，盼民眾踴躍認購，助弱勢戶過好年。圖／花蓮家扶中心提供
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家扶中心弱勢家庭年貨年菜

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