影／天寒地凍心疼危險捕鰻苗人 林姿妙晚間親送保暖包

進入捕鰻苗季節，近日東北季風增強，捕鰻漁民冒著嚴寒天氣下海撈捕，危險又辛苦。縣長林姿妙今晚前往壯圍鄉東港出海口附近關心捕鰻苗民眾安全，發放暖暖包，叮嚀他們縣府可提供免費借用救生衣，保障作業安全。

去年發生4件因捕鰻苗不幸溺水憾事，縣消防局與壯圍鄉長沈清山今晚陪同林縣長到海邊關心捕鰻苗民眾辛苦，一行人頂著寒風向民眾宣導，如果進行捕鰻苗或海釣作業時，可先到沿岸消防分隊-大里、頭城、壯圍、五結、南方澳、南澳消防分隊等6 處，或到海洋委員會海巡署北部分署第一岸巡隊-石城、大里、大溪、梗枋、烏石港、大福、東港、清水安檢所等8 處借用救生衣，而且不限設籍於宜蘭民眾，僅需提供身分證、健保卡或駕照等證件登記，並留下相關資料簽名後即可借用。

為達到便民目的，特別提供救生衣「甲地借乙地還」服務，民眾要歸還救生衣時，只需選擇就近消防隊即可。