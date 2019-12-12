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影／天寒地凍心疼危險捕鰻苗人 林姿妙晚間親送保暖包

2019-12-12 22:01聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

進入捕鰻苗季節，近日東北季風增強，捕鰻漁民冒著嚴寒天氣下海撈捕，危險又辛苦。縣長林姿妙今晚前往壯圍鄉東港出海口附近關心捕鰻苗民眾安全，發放暖暖包，叮嚀他們縣府可提供免費借用救生衣，保障作業安全。

去年發生4件因捕鰻苗不幸溺水憾事，縣消防局與壯圍鄉長沈清山今晚陪同林縣長到海邊關心捕鰻苗民眾辛苦，一行人頂著寒風向民眾宣導，如果進行捕鰻苗或海釣作業時，可先到沿岸消防分隊-大里、頭城、壯圍、五結、南方澳、南澳消防分隊等6 處，或到海洋委員會海巡署北部分署第一岸巡隊-石城、大里、大溪、梗枋、烏石港、大福、東港、清水安檢所等8 處借用救生衣，而且不限設籍於宜蘭民眾，僅需提供身分證、健保卡或駕照等證件登記，並留下相關資料簽名後即可借用。

為達到便民目的，特別提供救生衣「甲地借乙地還」服務，民眾要歸還救生衣時，只需選擇就近消防隊即可。

民眾從事撈捕鰻苗、海釣或前往海域進行各類活動時，應注意氣象和潮汐、慎選釣場、結伴前往、穿著安全裝備（如救生衣）、並提高警覺注意自身安全；如發現有人落海溺水，應大聲呼叫支援，並打118、119 向海巡單位或消防單位求援，切勿自行貿然下水施救，察看周圍是否有救生繩、救生圈等浮力物品作為岸上施救的救生器材，確保救援民眾自身安全。

宜蘭縣消防局與壯圍鄉長沈清山今晚陪同縣長林姿妙到海邊關心捕鰻苗民眾的辛苦，頂著寒...
宜蘭縣消防局與壯圍鄉長沈清山今晚陪同縣長林姿妙到海邊關心捕鰻苗民眾的辛苦，頂著寒風發送暖暖包，同時告訴大家穿著救生衣作業的重要性。圖／消防局提供
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宜蘭縣消防局與壯圍鄉長沈清山今晚陪同縣長林姿妙到海邊關心捕鰻苗民眾的辛苦，頂著寒...
宜蘭縣消防局與壯圍鄉長沈清山今晚陪同縣長林姿妙到海邊關心捕鰻苗民眾的辛苦，頂著寒風告訴大家穿著救生衣作業的重要性。圖／消防局提供
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海巡署東港溺水

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