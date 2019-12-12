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三星除了知名蔥蒜又加一味 全國唯一鴨食農教育在這裡

2019-12-12 21:35聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭的三星蔥與蒜遠近馳名，但三星鄉也出了知名的櫻桃鴨，養鴨產業逐年蓬勃發展，縣政府為了讓學童對宜蘭在地養鴨產業及特色有更深入的認識，選定三星國小做為食農教育的示範學校，也是全國第一個以鴨做為食農教育主題的學校。

宜蘭每年的鴨肉使用量就佔了全台灣3600萬隻銷售量的四分之一，數量相當驚人；早年就有很多養鴨人家，甚至還被拍成電影，近年來櫻桃鴨大行其道，主要飼養產地就位於三星鄉，一般人只知三星蔥、三星蒜，其實三星鴨也很有特色。

縣政府啟動校園食農教育計畫，縣長林姿妙今天與養鴨生產合作社、畜產所宜蘭分所及三星國小等單位簽署鴨鴨宣言，推動以鴨子為主的食農教育，將邀請養鴨達人走入校園分享，包括「台灣鴨品種認識」、「鴨的營養價值」、「鴨與美食」及「鴨與環境」等特色課程。

林姿妙說，縣府舉辦鴨鄉鴨香活動行銷推廣鴨肉已邁入第13年，今年舉辦的宜蘭鴨肉麵競賽廣獲迴響，喚起大家對吃鴨肉的熱情，鴨的食農教育也是活動的一環，主要藉由食農教育向下扎根，讓孩子了解養鴨人家的甘苦與辛勞，珍惜養育我們的這片土地與食物。

縣府選定三星國小做為全國第一個鴨子食農教育的示範點，未來也計畫擴及全縣，宜蘭縣養鴨生產合作社表示，三星鄉同時擁有蛋鴨場（生產皮蛋、鹹蛋的褐色菜鴨）、肉鴨場（培育北京鴨／櫻桃鴨）及鴨稻共棲自然農法，極具產業代表性。

縣長林姿妙與養鴨生產合作社、畜產所宜蘭分所及三星國小等單位簽署「鴨鴨宣言」，推動...
縣長林姿妙與養鴨生產合作社、畜產所宜蘭分所及三星國小等單位簽署「鴨鴨宣言」，推動全國第一個以鴨子為主題的校園食農教育。記者戴永華／攝影
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宜蘭縣長林姿妙教導孩子製作鴨賞飯糰，美味好吃。 記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙教導孩子製作鴨賞飯糰，美味好吃。 記者戴永華／攝影
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縣政府表揚榮獲宜蘭鴨肉麵競賽的優勝隊伍。記者戴永華／攝影
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食農教育林姿妙生產合作社

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