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阿美族男跑船遭父丟包西班牙 失聯38年將返鄉

2019-12-12 20:52中央社 台東縣12日電

阿美族男子陳成生帶著兒子陳炯明跑船，因負氣將兒子丟包在西班牙，事後懊悔，花27年跑遠洋漁船盼找回兒子，但直到過世都未能如願。經協助，失聯38年的陳炯明可望回台奔喪。

移民署台東縣服務站專員陳允萍日前接獲阿美族女子陳秀蘭陳情，希望協助處理失聯38年的哥哥陳炯明從西班牙回到台灣的難題。

陳秀蘭今天說，38年前因家境清寒，父親帶著當時只有17歲的哥哥陳炯明跑遠洋漁船，因父親在船上當主管，對哥哥要求嚴苛，父子經常發生摩擦。

有一次，2人發生嚴重爭吵，父親將哥哥關在船上的冰庫。船隻靠港西班牙時，與哥哥一起跑船的同學，偷偷打開冰庫放走哥哥後，哥哥從此失去聯絡。

父親看到哥哥逃跑，一時負氣，將哥哥的護照文件全部帶回台灣。但回台灣1個月後，父親就相當懊悔，決定回到西班牙找回哥哥，於是又與船公司簽3年遠洋合約，希望船隻有機會靠港西班牙能找回哥哥。

不過，父親沒有如願，於是再簽3年，就這樣連續簽了9次，總共27年在海上漂泊，期間雖然多次靠港西班牙，但始終沒有哥哥的消息。

陳秀蘭表示，小時候不明白為什麼父親一直跑遠洋，且每年才回家1個月，長大後她問父親，父親才說「因為妳大哥還留在那邊 （西班牙），當初是我的錯，我要把他找回來」。

最後，父親因為思念哥哥而病倒船上，加上在大海就醫不方便，父親只能吃止痛藥應急，民國97年因胃癌往生。

陳秀蘭說，父親過世後，母親也往生，一家人也淡忘了哥哥的事，且太麻里老家遭火燒得精光，兄弟姊妹離開太麻里各自找地方安居。

兄弟姊妹分開安居，她跟隨丈夫住在東河鄉泰源山區，突然接到跑遠洋漁船的阿美族鄉親電話，告知在西班牙遇到哥哥，並留下哥哥在西班牙餐廳上班的電話。

「好像是詐騙集團」陳秀蘭表示，這意外消息讓她很興奮，但又怕是詐騙集團，於是打公用電話確認，果然對方說是台東阿美族人陳炯明，但是中國大陸口音。

為了再次確認，她要求對方「隨便講一句你記得的阿美族話」，對方於是說「Nga''ay ho（你好）」她與妹妹聽到這句話，眼淚都掉出來。

對方繼續說，「小時候妳是跟屁蟲，喜歡跟著我」，此時她更確定「就是大哥沒錯」。

哥哥在電話中告訴她，38年前看著父親的船離開西班牙後，很後悔、很想家，但沒有護照及身分證明，無法離開，經常徘徊在港口希望能遇到台東人，總算讓他碰到台東阿美族鄉親，將他活著的訊息帶回台東。

陳秀蘭說，哥哥幾乎忘了阿美族語，只會那句「Nga''ay ho」，就連阿美族的傳統美食「腊烙」（醃肉）都不會說。

她告訴哥哥，父親臨終前留下一句話「找回大哥」；哥哥聽了，在電話中哭了快半小時。哥哥說「我早已原諒父親了」，就這樣第一次通話，公共電話投幣就花了新台幣1500元。

陳秀蘭表示，1年前她透過各種管道，希望能幫哥哥返回台灣，找了所有機關包括西班牙駐台商務辦事處，台北、台東2地跑，皆不得要領，日前經過他人指點找上陳允萍，才讓哥哥回台東一事露出曙光。

台灣民眾黨台東縣立委參選人陳允萍指出，雖然選舉很忙，但他放下選務幫陳家一家人團圓，目前護照部分已經沒問題，接著取得良民證及出生證明，陳炯明就能回台東，希望能趕在明年春節前讓陳炯明回家。

西班牙台東阿美族

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