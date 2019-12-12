大四美23連霸蟬聯地王 基隆房價穩定成長中正區漲數多

基隆市明年公告土地現值及公告地價11日經地價評議委員會評定通過，公告土地現值平均調幅0.89%，公告地價平均調幅2.1%。而排除漲幅較大的新建案開發區後，住宅區、商業區及工業區之公告地價實際平均漲幅1.7%，明年1月1日公告實施。

基隆市地王仍由廟口大四美奪冠，自1998年起連續23年蟬聯寶座，明年公告土地現值約為51萬元/m2，換算每坪約171萬元，維持與去年相同。

市府地政處指出，公告土地現值每年公告一次，主要用途作為課徵土地增值稅(機會稅)的依據，民眾若無土地買賣交易，則無須繳納土地增值稅。本市公告土地現值居冠的區段位於仁愛區愛三路，維持34萬7,000元/m2，換算每坪約115萬元；最低的區段落在中正區棉花嶼，公告土地現值為220元/m2，換算每坪727元。

近年來市政建設發展有成，受到中山一、二路拓寬工程逐段完工的影響，以及中山一、二路與忠一路貫通等多項建設改善了市區交通動線；另一方面，市府積極推動公園改造、強化老舊橋梁修繕改建等基礎建設，使生活機能提升；加以國際觀光郵輪停泊基隆港，城市色彩示範計畫打造正濱漁港彩色屋，基隆嶼重新開放登島，吸引了不少觀光人潮，提振基隆市商機，使房價呈現穩定成長的趨勢。