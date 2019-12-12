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等了30年 礁溪鄉第一個觀光夜市明開張

2019-12-12 15:25聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪鄉長張永德（左）與礁溪觀光夜市主委陳進永（右二）共同行銷夜市美食。記者戴...
宜蘭礁溪鄉長張永德（左）與礁溪觀光夜市主委陳進永（右二）共同行銷夜市美食。記者戴永華／攝影
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宜蘭市及羅東鎮都有知名的觀光夜市，受惠雪隧通車帶動繁榮的礁溪鄉，遊客到了晚上經常沒地方去。地方期待多年的觀光夜市終於要開張了，地點就在礁溪轉運站旁，外地客下車品嘗美食很方便，明天（13日）晚上6點開始營業，前1000名入場民眾可以參加摸彩。

民國95年雪隧通車後，礁溪鄉受惠於距離台北及交流道出口近，國內交通最便捷的平地溫泉區，吸引飯店業者紛紛進駐，觀光產業快速發展，假日遊客如織；但大家晚上除了泡湯，卻也沒有什麼地方可以去，有鑑於夜市有吃有喝又好逛，成了地方長年期待的產業之一。

「礁溪觀光夜市」13日晚上開始營業，占地600多坪，共100多個攤位，每周五、六、日營業。礁溪鄉長張永德今天陪同觀光夜市主委陳進永、業者宣布這項好消息。陳進永表示，為慶祝新夜市開張，明晚6點營業，前1千名入場民眾能夠拿到摸彩券抽獎，獎品有機車及iPhone手機等好禮，同時也邀請歌手助唱，炒熱氣氛，千萬別錯過。

鄉長張永德表示，早期在鄉農會旁有個很小型的夜市，30年來鄉民期待擁有一個屬於自己的夜市，增加年輕人創業機會，也開創遊客休閒好去處，這次120個攤位中有六成以上都是在地業者，同時也鼓勵青年創業，給他們安心做生意的地方。

觀光夜市攤位地點比較靠近礁溪市區的北邊，緊鄰轉運站旁，遊客下車品嘗美食十分方便。張永德說，鄉公所會協助做好交通動線疏導，環保食安都會做好把關疏導，歡迎全省各地好朋友都來礁溪逛夜市、吃好料。

今天也有豬血糕、轟炸魷角、烤三星蔥肉串及烤玉米業者出席記者會，力挺新夜市。李姓玉米哥業者說，以前在台北是流動攤販，經常被趕來趕去，有時攤位還遭到強制沒入，感謝有礁溪夜市讓他可以好好賺錢，養妻小。

看準夜市商機，礁溪鄉除了13日開張第一個觀光夜市，未來在礁溪火車站後方也會有流動夜市，僅每周日晚上營業。

地方期待了30年，礁溪鄉第一個觀光夜市明天（13日）終於要開張了，首日有千人摸彩...
地方期待了30年，礁溪鄉第一個觀光夜市明天（13日）終於要開張了，首日有千人摸彩抽大獎。記者戴永華／攝影
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地方民眾等了30年，礁溪鄉第一個觀光夜市明天（13日）終於要開張了，業者正準備食...
地方民眾等了30年，礁溪鄉第一個觀光夜市明天（13日）終於要開張了，業者正準備食材販賣豬血糕，香Q好吃。記者戴永華／攝影
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夜市雪隧羅東彩券火車站溫泉

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